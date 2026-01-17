Rémálom a közösségi oldalon: így lopják el a Facebook-fiókodat

Hírlevél
Újabb ijesztő online trükk söpör végig az interneten, amellyel pillanatok alatt kiforgathatnak minket a saját profilunkból. A facebook felhasználóit most egy olyan átveréssel célozzák, amely első ránézésre teljesen ártalmatlannak tűnik.
Egyre több facebook felhasználó számol be arról, hogy gyanús értesítéseket kapott szerzői jogi panasz, biztonsági figyelmeztetés vagy ügyvédi felszólítás formájában. A levél sürget, fenyeget és természetesen egy linket kínál megoldásként. A kattintás után pedig megjelenik egy ismerős bejelentkező ablak pont úgy, mint amit nap mint nap használunk. Csakhogy ez nem az, aminek látszik – írta a Veol.hu.

Egyre több facebook fiókot törnek fel a hackerek
Egyre több facebook fiókot törnek fel a hackerek
Fotó: Pixabay

Hamis böngésző a facebook helyett

A csalók egy trükkös technikát vetnek be, amelynek lényege, hogy a böngészőn belül jelenik meg egy újabb, hamis ablak. Ez a felület megtévesztésig hasonlít az eredeti belépési oldalra, még a címsor is hitelesnek tűnik.

Van azonban egy árulkodó jel: az ablak nem mozgatható. Míg egy valódi böngészőablakot bárhová húzhatunk a képernyőn, ez a hamis verzió odaragadt.

Aki itt megadja a belépési adatait, gyakorlatilag tálcán kínálja fel a fiókját a csalóknak. A megszerzett profilokat aztán újabb átverésekhez használják, üzeneteket küldenek az ismerősöknek, adatokat gyűjtenek, vagy akár teljesen át is veszik az identitást. A módszer nem új, de mostanra annyira kifinomult lett, hogy még a rutinos netezők is könnyen bedőlhetnek neki.

Burjánzanak a netes csalók

Számtalan módon próbálnak minket csőbe húzni az interneten. Nemrég a rendőrség kapcsolt le egy netes csalót, aki nőnek adta ki magát és értékes ruhákat árult az interneten. Miután a gyanútlan áldozatok fizettek, a férfinek eszébe sem volt elküldeni az árut.

 

 

