Rémálom a közösségi oldalon: így lopják el a Facebook-fiókodat

Egyre több facebook felhasználó számol be arról, hogy gyanús értesítéseket kapott szerzői jogi panasz, biztonsági figyelmeztetés vagy ügyvédi felszólítás formájában. A levél sürget, fenyeget és természetesen egy linket kínál megoldásként. A kattintás után pedig megjelenik egy ismerős bejelentkező ablak pont úgy, mint amit nap mint nap használunk. Csakhogy ez nem az, aminek látszik – írta a Veol.hu.

Egyre több facebook fiókot törnek fel a hackerek

Fotó: Pixabay

Hamis böngésző a facebook helyett

A csalók egy trükkös technikát vetnek be, amelynek lényege, hogy a böngészőn belül jelenik meg egy újabb, hamis ablak. Ez a felület megtévesztésig hasonlít az eredeti belépési oldalra, még a címsor is hitelesnek tűnik.

Van azonban egy árulkodó jel: az ablak nem mozgatható. Míg egy valódi böngészőablakot bárhová húzhatunk a képernyőn, ez a hamis verzió odaragadt.

Aki itt megadja a belépési adatait, gyakorlatilag tálcán kínálja fel a fiókját a csalóknak. A megszerzett profilokat aztán újabb átverésekhez használják, üzeneteket küldenek az ismerősöknek, adatokat gyűjtenek, vagy akár teljesen át is veszik az identitást. A módszer nem új, de mostanra annyira kifinomult lett, hogy még a rutinos netezők is könnyen bedőlhetnek neki.

Burjánzanak a netes csalók

Számtalan módon próbálnak minket csőbe húzni az interneten. Nemrég a rendőrség kapcsolt le egy netes csalót, aki nőnek adta ki magát és értékes ruhákat árult az interneten. Miután a gyanútlan áldozatok fizettek, a férfinek eszébe sem volt elküldeni az árut.