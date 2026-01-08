Fagyhalál fenyegette a gyerekeket, rendőrök mentették meg őket Budapesten – videóval

A rendőrök a hideg időjárás miatt végeztek ellenőrzést egy erdős területen. Egy elhagyatott épületben egy férfit és három gyermeket találtak, a fagy közvetlen veszélyt jelentett az ott lévő kicsikre. A BRFK a közösségi oldalán számolt be az életveszélyes helyzetről.
Fagy: életveszélyes volt a helyzet Budapesten
A kőbányai rendőrök január 6-án este ellenőrizték a Keresztúri út melletti erdős területet, ahol egy lakatlan épületből hangokat hallottak. A járőrök egy nőre számítottak, aki ott szokta meghúzni magát, azonban egy férfire találtak, aki három kisgyerekkel tartózkodott a romos, közművek, ajtó és ablak nélküli épületben. A 7 és 5 éves kislány, valamint az 1 éves kisfiú a férfi elmondása szerint a saját gyermekei, és az éjszakát ott akarták tölteni.
Rendőrség: azonnali beavatkozás
A rendőrség megállapította, hogy a körülmények súlyosan veszélyeztetik a kiskorúakat. A fűtést egyetlen, összetákolt kályhával próbálták megoldani, miközben a kinti hőmérséklet fagypont alatt volt. A helyzet egyértelmű veszélyeztetésnek minősült, ezért a gyerekeket azonnal biztonságba helyezték.
Gyermekek biztonságban, eljárás indult
A kicsikről a gyermekvédelmi rendszer gondoskodott, az apát pedig előállították, vele szemben kiskorú veszélyeztetése miatt eljárás indult. A hatóságok hangsúlyozzák: a fagy napokon belül újra erősödhet, és hasonló helyzetek bárhol előfordulhatnak.
Mit tehetünk, ha valaki bajban van?
Ha bárki azt látja, hogy gyermekek vagy idős, magatehetetlen emberek nincsenek biztonságban a hideg miatt, azonnal hívja a 112-t. Egyetlen jelzés is életet menthet! Magyarországon a téli hónapokban évente több tucat esetben indul eljárás kiskorúak veszélyeztetése miatt.
A fagy nem ad második esélyt – a gyors jelzés viszont igen.
Ez még semmi! Brutális mennyiségű hó érkezik, magasabb hófalak is kialakulhatnak
A napokban jelentős mennyiségű hó várható. Az időjárás a hétvégére igazán fagyossá válik, ónos eső is lesz. Érdeklik a részletek? Ide kattintva elolvashatja!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.