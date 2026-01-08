Fagyhalál fenyegette a gyerekeket, rendőrök mentették meg őket Budapesten – videóval

A rendőrök a hideg időjárás miatt végeztek ellenőrzést egy erdős területen. Egy elhagyatott épületben egy férfit és három gyermeket találtak, a fagy közvetlen veszélyt jelentett az ott lévő kicsikre. A BRFK a közösségi oldalán számolt be az életveszélyes helyzetről.

A fagy veszélyeire hívta fel a figyelmet a BRFK

Fotó: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság/Facebook

Fagy: életveszélyes volt a helyzet Budapesten

A kőbányai rendőrök január 6-án este ellenőrizték a Keresztúri út melletti erdős területet, ahol egy lakatlan épületből hangokat hallottak. A járőrök egy nőre számítottak, aki ott szokta meghúzni magát, azonban egy férfire találtak, aki három kisgyerekkel tartózkodott a romos, közművek, ajtó és ablak nélküli épületben. A 7 és 5 éves kislány, valamint az 1 éves kisfiú a férfi elmondása szerint a saját gyermekei, és az éjszakát ott akarták tölteni.

Rendőrség: azonnali beavatkozás

A rendőrség megállapította, hogy a körülmények súlyosan veszélyeztetik a kiskorúakat. A fűtést egyetlen, összetákolt kályhával próbálták megoldani, miközben a kinti hőmérséklet fagypont alatt volt. A helyzet egyértelmű veszélyeztetésnek minősült, ezért a gyerekeket azonnal biztonságba helyezték.

Gyermekek biztonságban, eljárás indult

A kicsikről a gyermekvédelmi rendszer gondoskodott, az apát pedig előállították, vele szemben kiskorú veszélyeztetése miatt eljárás indult. A hatóságok hangsúlyozzák: a fagy napokon belül újra erősödhet, és hasonló helyzetek bárhol előfordulhatnak.

Mit tehetünk, ha valaki bajban van?

Ha bárki azt látja, hogy gyermekek vagy idős, magatehetetlen emberek nincsenek biztonságban a hideg miatt, azonnal hívja a 112-t. Egyetlen jelzés is életet menthet! Magyarországon a téli hónapokban évente több tucat esetben indul eljárás kiskorúak veszélyeztetése miatt.

A fagy nem ad második esélyt – a gyors jelzés viszont igen.

