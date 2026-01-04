Döbbenetes! Több ezer fegyvert és több százezer lőszert foglalt le a rendőrség

A román rendőrség közlése szerint 2025 januárja és novembere között 2141 akciót hajtottak végre, amelyek során 12 337 ellenőrzést végeztek, fegyver után kutatva. A jelzett időszakban 2365 házkutatást is tartottak, 1033-mal többet, mint egy évvel korábban – tájékoztat a Maszol.ro.

Közel ezer halálos fegyver is előkerült Fotó: illusztráció/Pexels.com

Mint írják, a razziák során lefoglaltak 4304 lőfegyvert, amelyek közül 948 az emberélet kioltására is alkalmas, 3215 engedélyköteles nem halálos fegyver, 141 pedig bejelentésköteles nem halálos fegyver volt.

Nem csak fegyver került a rendőrség kezére

A román hatóságok elkoboztak emellett 363 064 töltényt, több mint 8800 kilogramm vadhúst, legalább 820 vadásztrófeát, száznál is több csapdát, és mintegy 50 gépjárművet.

Nem kellett fegyver ahhoz, hogy öljön annak a bűnözőnek, aki jótevője fejét verte szét az új év első napjaiban. Az áldozat, egy 34 éves rokkant férfi nem sokkal a tragédia előtt fogadta be a házába a börtönből nemrég szabadult ismerősét.