Komoly riadalmat okozott január 16-án, péntek délelőtt egy férfi az Ifjúság körúton, aki fegyverrel fenyegetőzött. A helyszínre a rendőrség mellett a TEK egységei is kivonultak, az érintett épület környékét pedig lezárták. Lövés végül nem dördült el, az elkövetőt azonban szerdán őrizetbe vették. Az esettel kapcsolatban az ügyészség később több részletet is nyilvánosságra hozott a Kisaföld szerint.

A Terrorelhárítási Központ munkatársai a helyszínen biztosították az épületet Győrben, miután a férfi fegyvernek látszó tárggyal fenyegetőzött

Fotó: Lang Róbert / Forrás: MW Archívum / Illusztráció

Fegyveres férfi, erőszakos nő

Január 16-án, reggel kilenc óra körül egy győri lakásban vita alakult ki a bérlők - egy férfi és egy nő - és a lakás egyik tulajdonosa között. Amikor a tulaj indulni készült, a bérlők a lakásban, és aztán a lépcsőházban is rátámadtak. Lefújták gázspray-vel lefújták, a férfi pedig viperával fejen ütötte. A megtámadott áldozatnak sikerült kimenekülnie az épületből. A férfi könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet. Ugyanakkor a történet ezzel nem ért véget.

A támadó férfi kihajolt a lakás ablakából és azzal fenyegget meg a tulajdonost, hogy lelövi, miközben egy fegyvernek látszó tárgyat tartott a kezében.

A férfit felfegyverkezve elkövetett garázdaság, valamint további bűncselekmények gyanúja miatt hallgatták ki a rendőrök. A Győri Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészség indítványára január 21-én elrendelte a letartóztatását, mivel úgy találta, fennáll annak a veszélye, hogy szabadlábon befolyásolná vagy megfélemlítené a még ki nem hallgatott tanúkat, valamint újabb, szabadságvesztéssel büntethető bűncselekményt követhetne el.

Ez nem az első alkalom, hogy kihívták a TEK-et egy győri lakáshoz

Fotó: TEK

Január 21-én, szerdán reggel értesítettek a Pest megyei rendőrséget arról, hogy eltűnt egy ember, aki feltehetően öngyilkos akart lenni. A rendőrök megállapították, hogy egy erdőbe ment Gödöllőn. Több irányból indultak a keresésére.