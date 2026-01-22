Mutatjuk, hogyan tudott megmenekülni a félholtra vert nő

Egy kétségbeesett nő kért segítséget a mentősöktől 2025. május 4-én reggel Debrecenben. A félholt állapotban lévő sértettet azonnal kórházba szállították, az esetről pedig értesítették a rendőrséget is – derült ki Haon.hu tájékoztatásából.

Félholt állapotban menekült a fiatal nő az élettársa elől Fotó: Police.hu

Félholt állapotban tartotta fogva az élettársa

A rendőrség közlése szerint a fiatal nőt napokon keresztül verte az élettársa. A férfi folyamatosan félelemben tartotta, elvette a telefonját, és megakadályozta abban, hogy bárkivel kapcsolatba lépjen vagy segítséget kérjen.

A hatóságok szerint az áldozat fizikailag és lelkileg is teljesen kimerült, állapota folyamatosan romlott, mire elérte azt a pontot, hogy az élete közvetlen veszélybe került.

Az ablakon keresztül menekült meg

Végső elkeseredésében a nő kimászott a ház egyik ablakán, és elmenekült az ingatlanból. Nem sokkal később mentősökkel találkozott, akik azonnal ellátták, majd kórházba szállították.

Az orvosi vizsgálatok során megállapították, hogy a nő életveszélyes sérüléseket szenvedett, állapota indokolta a sürgős kórházi kezelést.

Nyomoz a rendőrség

A Debreceni Rendőrkapitányság eljárást indított az ügyben. A rendőrség vizsgálja az élettárs felelősségét, valamint a bántalmazás pontos körülményeit.

A hatóságok ismét felhívták a figyelmet arra, hogy az ilyen jellegű esetekben azonnali segítséget kell kérni, és senkinek sem szabad egyedül maradnia erőszakos helyzetben.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.