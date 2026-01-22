Felrobbant egy hőlégballon Fejér vármegyében, egy utas szörnyethalt

A hőlégballon-tragédia 2020. szeptember 5-én történt Vál és Kajászó között, de a képsorok és a történtek emléke máig sokkolja az országot. A lángoló ballonról készült videók pillanatok alatt elárasztották az internetet, a robbanást pedig még a környező településeken is hallották. A helyiek azonnal a helyszínre rohantak, ám addigra már felfoghatatlan tragédia bontakozott ki az égbolton – írta a Feol.hu.

A hőlégballon-baleset ügye most ért a végéhez

Fotó: ZSG/Archív

A hőlégballon-baleset egy különleges élménynek indult

Három utas szállt fel a tapasztalt pilótával. A közel egyórás repülés után azonban a leszállás drámai fordulatot vett. A kosár elakadt, egy műszaki hiba miatt gáz kezdett szivárogni, miközben az égő őrlángja tovább működött. A kosár pillanatok alatt megtelt gyúlékony anyaggal, a következmények pedig végzetesek lettek.

A lángok fellobbanása után a ballon ismét emelkedni kezdett. A vádlott nem adott utasítást az utasoknak és elsőként ugrott ki a kosárból. Ketten sérülten, de életben el tudták hagyni a ballont, egy harmadik utas azonban bent rekedt. A súlycsökkenés miatt a hőlégballon egyre magasabbra emelkedett, miközben lángolt, majd egy robbanást követően lezuhant. Az utas a helyszínen életét vesztette.

A nyomozás során kiderült, hogy a pilóta saját kezűleg végzett módosításokat a ballonon, amelyekhez nem rendelkezett megfelelő engedélyekkel. Az égők és vezetékek szakszerűtlen összeszerelése, valamint a biztonsági szabályok figyelmen kívül hagyása végül emberéletet követelt.

Első fokon a bíróság még felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki, az ügyészség azonban súlyosításért fellebbezett. A másodfokú döntés már nem volt ennyire elnéző és a Székesfehérvári Törvényszék három év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a vádlottat, felfüggesztés nélkül.

