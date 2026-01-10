Fagyhalál közelében lévő kamaszok életét mentették meg Nyíregyházán

Hírlevél
Egy nyíregyházi éjszakában megúszták a kihűlést azok a tizenévesek, akikre egy elhagyatott, fűtetlen házban találták rendőrök. A fiatalok a gyors intézkedésnek köszönhetően időben biztonságba kerültek.
Egy hajszálon múlt, hogy nem végződött tragédiával egy nyíregyházi éjszaka. A szabolcsi nyomozók két átfagyott fiatalra bukkantak egy lakatlan házban. A dermesztő hidegben már az is kérdés volt, mennyi idejük maradt – írta a Szon.hu.

A rendőrök két fiatalt találtak egy fűtetlen házban Nyíregyházán
A rendőrök két fiatalt találtak egy fűtetlen házban Nyíregyházán
Fotó:  Police.hu 

Fiatalok álltak a kihűlés szélén

Más ügy miatt jártak a Vécsey utcában a rendőrök, amikor a friss hóban gyanús lábnyomokra lettek figyelmesek. Egy elhagyatott, fűtetlen épület felé vezették őket. A hideg miatt nem hagyták annyiban a dolgot, bementek, hogy megnézzék, nincs-e bent valaki.

A ház egyik sötét szobájában, takarók alá bújva találtak rá két 17 éves fiatalra. A helyiségben nem volt sem fűtés, sem áram, sem víz. Egyetlen palack ivóvizük teljesen befagyott. Megpróbáltak védekezni a hideg ellen, de láthatóan kimerültek és átfagytak

Arra, hogyan kerültek oda, nem tudtak érdemi választ adni. A nyomozók azonnal segítséget hívtak. A fiatalokat meleg helyre vitték, ahol végre fel tudtak melegedni, enni és inni kaptak. Közben a rendőrök utánajártak annak is, milyen körülmények közül jöttek. A fiút rövid időn belül egy rokona hazavitte. 

A lány esetében a rendőrség gyermekvédelmi intézkedést kezdeményezett, így biztonságos helyre került, ahol gondoskodnak róla.

 

