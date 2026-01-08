Fitneszmodellt gyilkoltak meg brutálisan Angyalföldön

A XIII. kerületben brutálisan meggyilkoltak egy mindössze 29 éves nőt, aki a fitneszvilágban és a közösségi médiában is ismert fitneszmodell volt. M. Dolli neve sokaknak ismerősen csenghetett, még hazai fitneszversenyeken is indult, TikTok-oldalán pedig rendszeresen osztott meg vidám, olykor önironikus videókat – írta az Index.
A fiatal nő élete kívülről irigylésre méltónak tűnt, fegyelmezett edzések, szigorú diéta, formás test és növekvő követőtábor. A mosoly mögött azonban most egy tragikus történet zárult le olyan módon, amely még a sokat látott nyomozókat is megdöbbentette.
Szexuális együttlét után történt a fitneszmodell brutális támadása
A rendelkezésre álló információk szerint a fitneszmodell egy alkalmi ismerősével tartózkodott angyalföldi lakásában, amikor a férfi rátámadt. A gyanú szerint a szexuális együttlétet követően a 33 éves férfi több tucat késszúrással végzett az áldozattal. A hatóságok szerint a támadás rendkívüli brutalitással történt.
A Fővárosi Főügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatását, mivel fennáll a szökés, a bizonyítékok eltüntetésének, valamint újabb bűncselekmény elkövetésének veszélye. A férfi a kihallgatás során nem tett beismerő vallomást, de tagadni sem tagadta a történteket.
Előre kitervelt, nyereségvágyból elkövetett emberölés?
Az ügyészség közleménye szerint a nyomozás eddigi adatai alapján megalapozott a gyanú, hogy a fitneszmodell megölése előre kitervelten és nyereségvágyból történt. A nyomozási bíró várhatóan rövid időn belül dönt a letartóztatásról.
A rendőrség kedden kapott bejelentést arról, hogy a XIII. kerületben élő nőt napok óta nem érik el az ismerősei. A lakást végül a katasztrófavédelem segítségével nyitották ki, ahol a rendőrök holtan találták a fiatal fitneszmodellt. A helyszíni szemle során azonnal felmerült az idegenkezűség gyanúja.
A nyomozók gyorsan azonosították a feltételezett elkövetőt, aki elmenekült a helyszínről. A férfi után hajtóvadászat indult, végül Budapest XIX. kerületében fogták el, szerda hajnalban.
A környék lakói értetlenül állnak az eset előtt. A társasház csendes, kamerákkal felszerelt, a szomszédok azonban a tragédia előtti napokban veszekedést és sikoltozást is hallottak a fitneszmodell lakásából.
„Mindene volt a testépítés” – barátok és család gyászolják
M. Dolli Komárom-Esztergom vármegyéből, Oroszlányból származott, évekkel ezelőtt költözött Budapestre. Egy közeli ismerőse szerint az egész élete a testépítés körül forgott, közösségi oldalán így fogalmazott:
"Mindene volt a testépítés szegénynek, szakszerűen, fegyelmezetten porciózta magának mindig az ételadagokat, hogy tökéletes legyen a diétája és az alakja. Ez meg is látszott a testén, aminek a formálása érdekében tényleg rengeteget edzett. Korábban a szülővárosában is járt tréningezni, ahol az egyébként rendőrként szolgáló személyi edző barátja foglalkozott vele, akivel már szétváltak az útjaik. Régebben egy önkiszolgáló étteremben dolgozott, de már két éve elköltözött Budapestre."
A közösségi médiát elárasztották a részvétnyilvánítások. Követők, ismerősök, sporttársak búcsúznak attól a fitneszmodelltől, aki nemcsak az alakjával, hanem a humorával és életigenlésével is inspirált másokat.
Az ügy nyomozása folytatódik, a tragédia körülményeit a hatóságok részletesen vizsgálják. Videón a gyilkos elfogása: