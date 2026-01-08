Fitneszmodellt gyilkoltak meg brutálisan Angyalföldön

A XIII. kerületben brutálisan meggyilkoltak egy mindössze 29 éves nőt, aki a fitneszvilágban és a közösségi médiában is ismert fitneszmodell volt. M. Dolli neve sokaknak ismerősen csenghetett, még hazai fitneszversenyeken is indult, TikTok-oldalán pedig rendszeresen osztott meg vidám, olykor önironikus videókat – írta az Index.

A fitneszmodell kegyetlen gyilkosság áldozata lett

Fotó: Facebook

A fiatal nő élete kívülről irigylésre méltónak tűnt, fegyelmezett edzések, szigorú diéta, formás test és növekvő követőtábor. A mosoly mögött azonban most egy tragikus történet zárult le olyan módon, amely még a sokat látott nyomozókat is megdöbbentette.

Szexuális együttlét után történt a fitneszmodell brutális támadása

A rendelkezésre álló információk szerint a fitneszmodell egy alkalmi ismerősével tartózkodott angyalföldi lakásában, amikor a férfi rátámadt. A gyanú szerint a szexuális együttlétet követően a 33 éves férfi több tucat késszúrással végzett az áldozattal. A hatóságok szerint a támadás rendkívüli brutalitással történt.

A Fővárosi Főügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatását, mivel fennáll a szökés, a bizonyítékok eltüntetésének, valamint újabb bűncselekmény elkövetésének veszélye. A férfi a kihallgatás során nem tett beismerő vallomást, de tagadni sem tagadta a történteket.

Előre kitervelt, nyereségvágyból elkövetett emberölés?

Az ügyészség közleménye szerint a nyomozás eddigi adatai alapján megalapozott a gyanú, hogy a fitneszmodell megölése előre kitervelten és nyereségvágyból történt. A nyomozási bíró várhatóan rövid időn belül dönt a letartóztatásról.

A rendőrség kedden kapott bejelentést arról, hogy a XIII. kerületben élő nőt napok óta nem érik el az ismerősei. A lakást végül a katasztrófavédelem segítségével nyitották ki, ahol a rendőrök holtan találták a fiatal fitneszmodellt. A helyszíni szemle során azonnal felmerült az idegenkezűség gyanúja.

A nyomozók gyorsan azonosították a feltételezett elkövetőt, aki elmenekült a helyszínről. A férfi után hajtóvadászat indult, végül Budapest XIX. kerületében fogták el, szerda hajnalban.

A környék lakói értetlenül állnak az eset előtt. A társasház csendes, kamerákkal felszerelt, a szomszédok azonban a tragédia előtti napokban veszekedést és sikoltozást is hallottak a fitneszmodell lakásából.