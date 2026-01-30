Megdöbbentő dolgokról számolt be az állatkínzó fogorvos megfenyegetett szomszédja

A Balaton-parti kis utca télen kihalt, a házak többségében csak néhány állandó lakó él. Itt mindenki ismeri egymást, vigyáznak egymásra, ezért sokkolta őket, amikor a békés szomszédságot egy fegyveres fogorvos ámokfutása zavarta meg– írta meg a Blikk.hu.

Egy balatonszepezdi fogorvos rálőtt a rendőrökre és a TEK kommandósaira, majd megpróbált autóval elmenekülni

Fotó: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Fegyveres fogorvos lövöldözött a Balaton partján

A fegyveres fogorvos egyik szomszédját fenyegette meg, pedig nem volta rosszban. Még tanácsot is tőle kért, milyen kutyát vegyen első állattartóként.

Nem voltunk rosszban Jánossal, sőt, tőlünk kért tanácsot, milyen kutyát vegyen első ebként, hiszen a feleségem kutyatréner. Labradort javasoltunk, de ő egy kuvaszt vett. Nem bírt vele, a kutya folyton megszökött, emiatt volt, hogy egy tízméteres kötéllel kikötötte a háza elé, közterületre, a fákhoz, míg ő napokig távol volt. A kutyát mi gondoztuk, minket szeretett, egy idő után nálunk is lakott, a szomszéd is beleegyezett ebbe, a kutya nem is akart hazamenni. Ám a mi három kutyánk mellé sok volt, szóltunk egy állatvédő ismerősünknek, aki megfelelő gazdát szerzett neki és elvitte."

– számolt be a kezdeti konfliktusról Attila.

Ezt azonban már nem hagyta szó nélkül a kutya első gazdája, és január 28-án a fogorvos P. János Ferenc a szomszédok szerint úgy jelent meg, hogy fenyegetőzött: ha nem kapja vissza a kutyát, lelövi őket, vagy felrobbantja a házukat. Mivel tudták, hogy sportvadászként több éles fegyvere is van, azonnal rendőrt hívtak.

A doki bement a portájára, láttam, hogy puskával a kézben járkált, talán magában beszélt vagy valakivel telefonon, mindenesetre félelmetes volt. Pláne akkor, amikor meghallotta a szirénát, és elkezdett lövöldözni. Először az utcai lámpát szedte le, gondolom, hogy a rendőrök ne lássanak semmit, a Balaton partján délután ötkor szinte meg lehet fogni a sötétséget."

– tette hozzá a férfi. Amikor a rendőrök megérkeztek, a férfi elkezdett lövöldözni – senki sem tudta biztosan, hogy a rendőrök felé vagy a levegőbe céloz. A puskaropogás és a lövések villanásai mindenkit megrémítettek a környéken. A hatóság Zánkától Balatonszepezdig lezárta a parti utat, és mivel fegyveres elkövetőről volt szó, a Terrorelhárítási Központ kommandósait is bevetették a helyszínre. A rendőrök azonnal felszólították a környék lakóit, hogy zárkózzanak be, majd körbevették János házát, de a férfival nem tudtak beszélni. A helyszínre drónokat is vezényeltek, majd rövid időre csend lett. János ezután bepakolt a BMW-jébe, valószínűleg azt hitte, a helyi rendőrök elmentek, de a Terrorelhárítási Központ kommandósainak páncélautója a közelben maradt.

Amikor ki akart hajtani, a rendőrök megpróbálták megállítani. János ellenállt, a sörétese a járműben volt, és a hatóságok végül hátulról nekimentek a BMW-nek, amely az árokba került. A kommandósok ezt követően kirángatták a férfit, bilincsbe verték és elszállították.

A Halász utcában már egy nappal a lövöldözés után is látszanak az incidens nyomai: összetört autólámpák, letarolt bokrok, a fogorvos kocsija mellett üres vodkás üvegek hevernek. A férfi háza kerítése tövében eső áztatta bírósági idézések jelzik, hogy P. János Ferenc ellen korábban is indultak eljárások. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Nagy Judit rendőr főhadnagy közölte, hogy a gyanúsítottat őrizetbe vették, kihallgatták, az éles lőfegyvereket pedig lefoglalták.