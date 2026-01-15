Fojtogatta, csapba verte élettársa fejét a miskolci férfi

Miskolcon a bíróság letartóztatott egy férfit, aki hónapokon át párkapcsolati bántalmazást követett el élettársával szemben. – írta a Boon.hu.

A férfi ellen bántalmazás miatt indult eljárás Miskolcon

Bántalmazás Miskolcon

A férfi 2025 májusától novemberig élt együtt a nővel. Ez alatt az idő alatt rendszeresen erőszakoskodott vele veszekedés közben.

A nő fejét többször egy bútorhoz vagy a csaphoz verte, fojtogatta és amikor a nő el akart menekülni, visszahúzta a hajánál fogva.

A bíróság már korábban megelőző távoltartást rendelt el az erőszakos férfi ellen, akit ez egyáltalán nem érdekelt. Újra elment a nő lakására, és folytatta, amit elkezdett. Ütötte-verte, és ismét fojtogatta, ami miatt most rácsok mögé került.

