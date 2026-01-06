Fojtogatás a javítóintézetben: nevelőnő került életveszélybe Debrecenben

Súlyos incidens történt a debreceni javítóintézetben, amely azonnali beavatkozást igényelt. A fojtogatás egy délutáni csendespihenő alatt történt, amikor a fiatalkorú rátámadt az őt felügyelő nevelőnőre – számolt be a bűnesetről a Haon.hu.

Fojtogatás a javítóintézetben, nevelőnőjével akart végezni a kamasz

Fotó: Illusztráció (Andrea Piacquadio / Pexels)

Fojtogatás a Debreceni Javítóintézetben

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a 15 éves fiú letartóztatásban állt, és a debreceni javítóintézet volt a fogvatartásának helye. A fiatalt korábban Békés vármegyében elkövetett, vagyon elleni erőszakos bűncselekmény miatt vették őrizetbe.

Január 2-án a délutáni szilencium idején a nevelőtanárnő a nevelői helyiségben tartózkodott. A fiú ekkor bement hozzá, és arra panaszkodott, hogy egyik társa zavarja a pihenést.

Hátulról támadt a nevelőre

Amikor a nevelőtanárnő zajt hallott, és ki akart lépni a helyiségből, a fiatalkorú ezt megakadályozta. Hátulról megragadta a nyakát, és fojtogatni kezdte.

A sértettnek sikerült működésbe hoznia a riasztót, amely azonnal értesítette a rendészeket. Az egyik szolgálatban lévő munkatárs gyorsan a helyszínre ért, ekkor a fiú visszafutott a csoportszobába.

Felmerül a kérdés: mi történt volna, ha a segítség néhány perccel később érkezik?

Könnyű sérülés, súlyos jogi következmények

A bántalmazás következtében a nőnek nyolc napon belül gyógyuló sérülése keletkezett. A javítóintézetben dolgozó nevelőtanár közfeladatot ellátó személynek minősül, így fokozott büntetőjogi védelem illeti meg.

Az ügyben a Debreceni Rendőrkapitányság indított eljárást közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt.

Azonnali áthelyezésről dönthetnek

Az alapügyben a nyomozást irányító Gyulai Járási Ügyészség haladéktalanul intézkedik annak érdekében, hogy a fiatalkorút egy másik vármegyében működő javítóintézetbe helyezzék át.

A szakemberek szerint az ilyen indulatvezérelt erőszakos cselekmények komoly kockázatot jelentenek az intézmények dolgozóira és a bentlakókra egyaránt.

Ezeknél az eseteknél minden másodperc számít: a fojtogatás néhány perc alatt is végzetes következményekhez vezethet.