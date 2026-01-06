Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Németországban újraéledt és egyre erősebb egy régről ismert gonosz erő

Ezt látnia kell!

Brutális gyilkosság áldozata lett Mozart? Közel 250 év után kiderül a titok

forgalom

Olvassa el, mielőtt útnak indulna! Rendkívüli események a hóval borított utakon

14 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ország szinte valamennyi gyorsforgalmi útján közlekedve havazás, hószállingózás tapasztalható. Az érintett területeken a látási viszonyok is korlátozottak, ami a forgalom jelentős lassulásával jár.
Link másolása
Vágólapra másolva!
forgalomhavazásútinformlátási viszony

Az ország, jelentős területén havazik. Ezeken a részeken a látási viszonyok is korlátozottak, amely a forgalom jelentős lassulását vonja maga után. A délnyugati területen – zalai tájak és a Dunántúl középső régiója – a havazás elállt vagy csak szállingózik a hó. A délkeleti területeken – Csongrád-Csanád és Békés vármegyékben – eső, havaseső esik. Fokozott figyelemmel és kellő óvatossággal induljanak útnak! – figyelmeztet honlapján az Útinform.

A havazás és a korlátozott látási viszonyok a forgalom lassulását eredményezik
A havazás és a korlátozott látási viszonyok a forgalom lassulását eredményezik Fotó: illusztráció/Vg.hu


Szinte valamennyi gyorsforgalmi úton közlekedve havazás, hószállingózás tapasztalható, Berettyóújfalu térségében havas eső esik. Az M3-ason Hatvan és Budapest között, az M7-esen a Balaton melletti szakaszon és attól a határ felé elállt a havazás. Az útburkolat többnyire sónedves, helyenként latyakos. Az M3-as autópályán, Hatvan és Mezőkövesd között, illetve az M30-ason latyakos, hókásás. A fő-, és mellékutak burkolata az ország, szinte teljes területén latyakos, hókásás, helyenként havas. Kivételt képeznek a délkeleti Csongrád-Csanád és Békés vármegyék, ahol vizes, sónedves. 

Baleset miatt ezeken a szakaszokon lassult le a forgalom kedd reggel

M3-as autópályán: Mezőnagymihály térségében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy kamion keresztbe állt a pályán, ezért a 138-as km-nél csak a belső sáv járható.

M4-es autóúton: Törökszentmiklós közelében, a 128-as km-nél megpörgött egy teherautó és a belső sávban állt, ezért Kisújszállás irányába csak a külső sáv járható.

48-as főúton: Nagycsere és Haláp között, a 12-es km-nél két gépkocsi frontálisan ütközött. A fél útpályát lezárták, rendőrök irányítják a forgalmat.

Az erős havazás miatt már hétfőn is több baleset történt hazánk útjain. Kamionbalesetről számolt be az Útinform az M0-sról, emellett kilométeres dugók alakultak ki sok helyen. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!