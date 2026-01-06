Olvassa el, mielőtt útnak indulna! Rendkívüli események a hóval borított utakon

Az ország, jelentős területén havazik. Ezeken a részeken a látási viszonyok is korlátozottak, amely a forgalom jelentős lassulását vonja maga után. A délnyugati területen – zalai tájak és a Dunántúl középső régiója – a havazás elállt vagy csak szállingózik a hó. A délkeleti területeken – Csongrád-Csanád és Békés vármegyékben – eső, havaseső esik. Fokozott figyelemmel és kellő óvatossággal induljanak útnak! – figyelmeztet honlapján az Útinform.

A havazás és a korlátozott látási viszonyok a forgalom lassulását eredményezik Fotó: illusztráció/Vg.hu



Szinte valamennyi gyorsforgalmi úton közlekedve havazás, hószállingózás tapasztalható, Berettyóújfalu térségében havas eső esik. Az M3-ason Hatvan és Budapest között, az M7-esen a Balaton melletti szakaszon és attól a határ felé elállt a havazás. Az útburkolat többnyire sónedves, helyenként latyakos. Az M3-as autópályán, Hatvan és Mezőkövesd között, illetve az M30-ason latyakos, hókásás. A fő-, és mellékutak burkolata az ország, szinte teljes területén latyakos, hókásás, helyenként havas. Kivételt képeznek a délkeleti Csongrád-Csanád és Békés vármegyék, ahol vizes, sónedves.

Baleset miatt ezeken a szakaszokon lassult le a forgalom kedd reggel

M3-as autópályán: Mezőnagymihály térségében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy kamion keresztbe állt a pályán, ezért a 138-as km-nél csak a belső sáv járható.

M4-es autóúton: Törökszentmiklós közelében, a 128-as km-nél megpörgött egy teherautó és a belső sávban állt, ezért Kisújszállás irányába csak a külső sáv járható.

48-as főúton: Nagycsere és Haláp között, a 12-es km-nél két gépkocsi frontálisan ütközött. A fél útpályát lezárták, rendőrök irányítják a forgalmat.

Az erős havazás miatt már hétfőn is több baleset történt hazánk útjain. Kamionbalesetről számolt be az Útinform az M0-sról, emellett kilométeres dugók alakultak ki sok helyen.