Élete végéig a testén viseli anyja gondatlanságának nyomát egy borsodi kisfiú

Vádat emelt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség az édesanya ellen, akinek gondatlansága miatt négyéves kisfia életveszélyes égési sérüléseket szenvedett. A gyerek meg akarta nézni, hogy mi lesz az ebéd, ekkor rántotta magára a forró vizet, amit a nő könnyen elérhető helyre tett – számolt be a Tények.hu.

Tésztafőző forró víz okozott balesetet Sajószentpéteren Fotó illusztráció/Pexels

A vádirat szerint 2024 áprilisában, a borsodi kisvárosban a nő tésztát főzött otthon, azonban a forró vizet nem a mosogatóba öntötte, hanem egy tizenkét centiméter magas műanyag edénybe töltötte, amelyet labilis helyzetben, a konyhapult peremére helyezett.

A kisfiú belenyúlt a forró vizet tartalmazó edénybe

Eközben a nő négyéves gyermeke az udvaron játszott, ám megéhezett, ezért beszaladt a házba, hogy megnézze, mi lesz az ebéd. Ekkor belenyúlt az edénybe, amely megbillent, és a tűzforró víz egy része a fiúcskára ömlött.

A borzalmas fájdalommal járó égési sérülések következtében a gyermek életveszélyes állapotba került, azonnal kórházba kellett szállítani. Bár a kisfiút végül sikerült megmenteni, az égési sérülések nyomai élete végéig megmaradnak.

Vádat emeltek a gondatlan anya ellen

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség minősített súlyos testi sértés vétsége miatt emelt vádat a büntetlen előéletű nő ellen, mert álláspontjuk szerint az anya nem tanúsított kellő figyelmet és körültekintést, amikor a forró vizes tálat olyan helyre tette, amely a kisgyermek számára könnyen elérhető volt.

Az ügyészség indítványa szerint a vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével, büntetővégzés keretében felfüggesztett fogházbüntetést kell kiszabni.

