Szentkirályi Alexandra szerint az el nem takarított hó miatt Budapest elesett, és ezért jogos a fővárosiak felháborodása. A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szerdán a Facebook-oldalán azt írta: a havazás miatt már kedd este teljesen kiszámíthatatlanul közlekedtek a villamosok, és a főbb útvonalakon is csak araszolni lehetett, szerda reggelre pedig még rosszabb lett a helyzet.

A kormánypárti politikus úgy fogalmazott: „sok hó esett, nehéz eltakarítani, de az, hogy a főpolgármester nagy arccal már tegnap ünnepeltette magát kiváló hókotró munkájáért, azért elég pofátlan.”

A havazás miatt szerda reggelre még rosszabb lett a helyzet – írta Szentkirályi Alexandra, kiemelve: csak annak javasolja a vezetést, akinek az autója és vezetési képességei alkalmasak erre.

A politikus egyúttal köszönetet mondott azoknak, akik éjjel-nappal takarították a havat az elmúlt 24 órában. A gond termesztésen nem velük van – emelte ki Szentkirályi Alexandra, hozzátéve: „hanem ki mással, mint a főpolgármesterrel”, aki már tegnap hátradőlt, mint aki jól végezte dolgát, és lájkokért versenyzik.

„Tudja, főpolgármester úr, a hó nem csak egy napig eshet, és bármikor eshet. Korán reggel is. Tessék felkelni időben és dolgozni! Ne a budapestiek biztonságán spóroljon!” – szólította fel Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergelyt.

A fővárosi tömegközlekedést sem kíméli a télies időjárás

Az Index szemlézte a BKK Info oldalát, ahol több változásról is lehet olvasni:

A 6-os villamos nem közlekedett a Móricz Zsigmond körtér és a Petőfi híd, budai hídfő között, a járatot Újbuda-központ felé terelték;

A 12-es villamos Rákospalota, Kossuth utca és Rákospalota-Újpest vasútállomás között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal lehet utazni;

A 7-es, a 114-es, a 213-as és a 214-es autóbusz a Móricz Zsigmond körtéren a Bartók Béla úton a villamospótló autóbusz megállójában áll meg;

Az 5-ös autóbusz a Nagy Lajos király útja / Czobor utca megállónál az Erzsébet királyné útján a villamospótló autóbusz megállójában áll meg;

A 85-ös autóbusz az Élessarok megállóban nem áll meg. Az autóbuszra a Kőrösi Csoma Sándor úton a villamospótló autóbusz megállójában lehet fel- és leszállni;

A 91-es, a 191-es és a 291-es autóbusz a Margit híd, budai hídfő H megállóban nem áll meg a Nyugati pályaudvar M felé. Az autóbuszokra Margit körúton a villamospótló autóbusz megállójában lehet fel- és leszállni;

A 219-es autóbusz nem közlekedik a teljes vonalon;

A 17-es villamos a Bécsi út / Vörösvári út és a Széll Kálmán tér között ritkábban közlekedik;

A 47-es villamos ritkábban közlekedik a teljes vonalon;

A 19-es, a 49-es és az 56A villamos ritkábban közlekedik a teljes vonalon;

A 41-es villamos ritkábban közlekedik a teljes vonalon.

Zsúfoltság az 1-es villamoson

Érezhetően lelassult az 1-es villamos közlekedése szerda reggel fél 9 körül az Egressy út / Hungária körút és a Szentlélek tér között. Az út a Kolosy térig mintegy 30 perccel tovább tartott a szokásosnál, a szerelvények pedig végig zsúfoltak voltak. A Kacsóh Pongrác útnál néhány percre meg is álltunk; a villamosvezető végig korrektül és megnyugtatóan tájékoztatta az utasokat a helyzetről.