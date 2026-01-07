Szentkirályi Alexandra szerint az el nem takarított hó miatt Budapest elesett, és ezért jogos a fővárosiak felháborodása. A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szerdán a Facebook-oldalán azt írta: a havazás miatt már kedd este teljesen kiszámíthatatlanul közlekedtek a villamosok, és a főbb útvonalakon is csak araszolni lehetett, szerda reggelre pedig még rosszabb lett a helyzet.
A kormánypárti politikus úgy fogalmazott: „sok hó esett, nehéz eltakarítani, de az, hogy a főpolgármester nagy arccal már tegnap ünnepeltette magát kiváló hókotró munkájáért, azért elég pofátlan.”
A havazás miatt szerda reggelre még rosszabb lett a helyzet – írta Szentkirályi Alexandra, kiemelve: csak annak javasolja a vezetést, akinek az autója és vezetési képességei alkalmasak erre.
A politikus egyúttal köszönetet mondott azoknak, akik éjjel-nappal takarították a havat az elmúlt 24 órában. A gond termesztésen nem velük van – emelte ki Szentkirályi Alexandra, hozzátéve: „hanem ki mással, mint a főpolgármesterrel”, aki már tegnap hátradőlt, mint aki jól végezte dolgát, és lájkokért versenyzik.
„Tudja, főpolgármester úr, a hó nem csak egy napig eshet, és bármikor eshet. Korán reggel is. Tessék felkelni időben és dolgozni! Ne a budapestiek biztonságán spóroljon!” – szólította fel Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergelyt.
A fővárosi tömegközlekedést sem kíméli a télies időjárás
Az Index szemlézte a BKK Info oldalát, ahol több változásról is lehet olvasni:
- A 6-os villamos nem közlekedett a Móricz Zsigmond körtér és a Petőfi híd, budai hídfő között, a járatot Újbuda-központ felé terelték;
- A 12-es villamos Rákospalota, Kossuth utca és Rákospalota-Újpest vasútállomás között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal lehet utazni;
- A 7-es, a 114-es, a 213-as és a 214-es autóbusz a Móricz Zsigmond körtéren a Bartók Béla úton a villamospótló autóbusz megállójában áll meg;
- Az 5-ös autóbusz a Nagy Lajos király útja / Czobor utca megállónál az Erzsébet királyné útján a villamospótló autóbusz megállójában áll meg;
- A 85-ös autóbusz az Élessarok megállóban nem áll meg. Az autóbuszra a Kőrösi Csoma Sándor úton a villamospótló autóbusz megállójában lehet fel- és leszállni;
- A 91-es, a 191-es és a 291-es autóbusz a Margit híd, budai hídfő H megállóban nem áll meg a Nyugati pályaudvar M felé. Az autóbuszokra Margit körúton a villamospótló autóbusz megállójában lehet fel- és leszállni;
- A 219-es autóbusz nem közlekedik a teljes vonalon;
- A 17-es villamos a Bécsi út / Vörösvári út és a Széll Kálmán tér között ritkábban közlekedik;
- A 47-es villamos ritkábban közlekedik a teljes vonalon;
- A 19-es, a 49-es és az 56A villamos ritkábban közlekedik a teljes vonalon;
- A 41-es villamos ritkábban közlekedik a teljes vonalon.
Zsúfoltság az 1-es villamoson
Érezhetően lelassult az 1-es villamos közlekedése szerda reggel fél 9 körül az Egressy út / Hungária körút és a Szentlélek tér között. Az út a Kolosy térig mintegy 30 perccel tovább tartott a szokásosnál, a szerelvények pedig végig zsúfoltak voltak. A Kacsóh Pongrác útnál néhány percre meg is álltunk; a villamosvezető végig korrektül és megnyugtatóan tájékoztatta az utasokat a helyzetről.
Sokan lemaradtak a munkakezdésről
Az Index hírfolyamában arról tájékoztat, hogy hatalmas tömeg gyűlt össze szerda reggel a Bécsi út / Vörösvári út környéki villamosmegállókban, miután a havazás és pályahibák miatt a 17-es, 19-es és 47-es villamos is ritkábban kezdett közlekedni. Az utasok jelentős része egyáltalán nem tudott felszállni a zsúfolt járatokra, így sokan késve érkeztek munkahelyükre, iskolába vagy óvodába – néhányan pedig el sem jutottak.
A BKK több vonalon is korlátozásokat vezetett be: a 17-es villamos a Bécsi út / Vörösvári út és a Széll Kálmán tér között ritkábban közlekedik, míg a 19-es, 47-es és 49-es villamos is csökkentett menetrend szerint jár a teljes vonalon. Ráadásul pályahiba miatt a 47-es és az 56-os villamos a Városház tér és a Budafoki elágazás között egyáltalán nem közlekedik.
A fővárosi közlekedés több ponton is megbicsaklott: a 6-os villamost a Móricz Zsigmond körtér és a Petőfi híd között tereléssel, a 12-es villamost Rákospalotán pótlóbusszal váltották ki, a 219-es autóbusz pedig egyáltalán nem közlekedik.
Bajban vannak a gyalogosok is
Ugyancsak az Index számolt be róla, hogy bőven vannak még letakarítatlan utak Budapesten. Mint írják: Újlipótvárosból a Várba vezető útvonalon nulla megtisztított útszakaszt látni, a Margit hídnál is hasonló állapotok uralkodnak. A Jászai Mari téren az emberek 15 centis hóban botorkálnak. A Várban pedig annyira nincsenek letakarítva az utcák, hogy a gyalogosok az autók között kénytelenek közlekedni. A Déli pályaudvarnál sem takarították el a havat: a 139-es busz megállója és a lépcső is járhatatlan volt.
Megszólalt a főpolgármester is
„A rég nem látott havazás a szokottnál is több feladatot jelent, köszönöm a Budapest-család dolgozóinak a megfeszített, éjjel-nappal tartó munkát” – kezdte bejegyzését Karácsony Gergely a Facebookon, majd hozzátette, hogy teljes kapacitással, a meghatározott prioritási rendben halad a hóeltakarítás.
A reggeli jelentés szerint a főutak és buszvonalak járhatók, van, ahol még kicsit havasabb, van, ahol latyakos, de mind járható. A BKK-nál a villamosváltók eltömődése okoz helyenként sziszifuszi munkát és átmeneti fennakadásokat, ezen is folyamatosan dolgozunk, mindenki maximális erőfeszítéssel teszi a dolgát
– írta Budapest főpolgármestere.
Karácsony szerint a hóhelyzet gyors kezelése ellenére megjelentek a „propagandisták és a fél Fidesz-frakció”.
„Hogy a saját propagandájukkal van-e feladata az operatív törzsnek, azt nem tudom, mindenesetre helyénvaló az elismerés országszerte és Budapesten is mindenkinek, aki megfeszítetten dolgozik ebben a régen nem tapasztalt helyzetben” – zárta a posztot a főpolgármester.