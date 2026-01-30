Késekkel és szablyákkal estek egymásnak többen egy fővárosi edzőteremben

Csütörtökön, éjjel fél egy körül balhé tört ki Bukarestben, egy fővárosi edzőteremben. Több fiatal összeverekedett. Annyira elfajultak a dolgok, hogy kihívták a rendőröket, akik átvizsgálták a verekedő fiatalok táskáit és meg is motozták őket.

Szablya és kés villant egy fővárosi edzőteremben Romániában 2026. január 29-én

Fotó: Blackcurrant Great/Pexels.com

A Maszol.ro tudósítása szerint valóságos fegyverarzenált találtak náluk. Három embernél kés, szablya és könnygáz is volt. Ezeket lefoglalták a rendőrök. Az ügyben összesen kilenc embert hallgattak ki, közülük heten kerültek 24 órás őrizetbe. Sajtóértesülések szerint az érintettek között van az MGK666 néven ismert trapper, Andrei Mihalache is.

Emiatt tört ki balhé egy fővárosi edzőteremben Romániában

A nyomozóhatóság tájékoztatása szerint az edzőterem öltözőjéből indult az egész. Vita alakult ki az egyik, 28 éves fiatal és a hét másik korabeli férfi között, ami elfajult. A fegyvereket csak megfélemlítésre használták, senki nem sérült meg, az öltözőben tartózkodók viszont ettől még nagyon megijedtek.

Szó szerint rémülten menekültek el a helyszínről.

A verekedésben részt vevő, 16 és 25 év közötti fiatalokat a közrend és a köznyugalom megsértése, valamint „veszélyes tárgyak viselete" miatt elfogták és bevitték a rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyben érintett 28 éves fiatal elszaladt, keresik a rendőrök.

