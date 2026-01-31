Sokkoló képek: frontálisan ütköztek Bordánynál, négy mentő rohant a helyszínre – galériával

Két személyautó ütözött Bordánynál, az 5408-as út és az 5427-es út kereszteződésénél. A balesethez a mentőkön kívül a tűzoltókat is riasztották, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A frontális ütközés komoly műszaki mentést tett szükségessé. A Delmagyar.hu osztotta meg a brutális részleteket.

Négy áldozata van a frontális balesetnek

Fotó: Gémes Sándor/Delmagyar.hu

Frontális ütközés Bordánynál: egy embert kellett kiemelni

A helyszínre a szegedi és a ruzsai hivatásos tűzoltók érkeztek, akik egy embert kiemeltek az egyik járműből. A rajok áramtalanították a gépkocsikat, miközben a mentők megkezdték a sérültek ellátását.

Információik szerint négy mentőegység vonult a helyszínre. Egy ember súlyosan megsérült, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett.

Egy rosszul végrehajtott előzés okozhatta a balesetet

Úgy tudni, a frontális karambol egy nem megfelelően végrehajtott előzés következménye lehetett. A pontos körülményeket a rendőrség vizsgálja, a felelősség megállapítása folyamatban van.

Teljes útlezárás volt érvényben

A mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelték. A társhatóságok is a helyszínen dolgoztak.

A balesetről készült képeket itt tudja megtekinteni!

Mi vezetett a halálos balesethez? Megszólalt a Temes megyei karambol egyik túlélője – videó

Nyugtalanító részletek kerültek napvilágra arról a súlyos karambolról, amely kedden hét ember életét oltotta ki a Temes megyei DN6-os főúton. Az egyik túlélő elmondása szerint nem a sofőr figyelmetlensége volt a baleset fő kiváltó oka. Újabb tényezők is felmerültek, amelyek árnyalják a tragédia hátterét.