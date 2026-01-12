Garázdaság a bárban, piásan tombolva verte szét az utcát

Durva jelenetek zajlottak le egy szentgotthárdi bár közelében, ahol egy férfi ittasan állapotban kötekedett a vendégekkel. A garázdaság a helyszínen gyorsan elfajult, miután a férfit felszólították, hogy hagyja el a vendéglátóhelyet. A nem mindennapi balhéról a Vaol.hu számolt be.

A bárban indult a balhé, botrányos garázdaság lett a vége

Fotó: Illusztráció (ELEVATE/PEXELS)

Garázdaság Szentgotthárdon: utcai tombolás lett a vége

A vádirat szerint az eset 2025 áprilisában történt, amikor az ittas férfi egy szentgotthárdi bárban provokálta a vendégeket. Viselkedése miatt távozásra szólították fel, ám ez nem csillapította az indulatát.

A vendéglátóhely előtt két kerékpárt az úttestre dobott, majd egy ott parkoló személygépkocsi rendszámtábláját letépte, és az autó alá hajította.

A helyszínt elhagyni szándékozó elkövetőt két férfi próbálta meg visszatartani, azonban a vádlott ekkor már erőszakossá vált. Többször megütötte az őt feltartóztatókat, miközben továbbra is kihívóan viselkedett.

A vád szerint magatartása alkalmas volt arra, hogy a környezetében tartózkodókban megbotránkozást és riadalmat keltsen.

Bíróság dönt a felelősségről

Az ügyben a Szombathelyi Járási Ügyészség emelt vádat garázdaság vétsége miatt. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Körmendi Járásbíróság fog dönteni.

