halál

A kórházba sietett az asszony, akit Audi gázolt halálra Szombathelyen

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Szívszorító tragédia történt a szombathelyi kórház tőszomszédságában. A balesetveszélyes, gyalogátkelő nélküli útszakaszon elgázolt egy nyugdíjast egy luxusautós.
halálhalálosgyalogos gázolásgázolásszombathelytragédiaidős asszonykórházaudi

Megrázó baleset történt csütörtök délután Szombathelyen, amikor a Markusovszky Lajos utcában egy Audi halálra gázolt egy idős asszonyt. A történtek különösen azért megrázóak, mert a nyugdíjas éppen a kórházban fekvő férjéhez igyekezett – írta a Bors.

Audi gázolt halálra egy férjéhez siető nyugdíjast
Fotó: Horváth Balázs/Vaol

Halálos gázolás a kórháznál

Éppen kómában fekvő férjét készült meglátogatni, akit minden nap rendületlen hűséggel gondozott, amikor egy Audi elgázolta. Bár a luxusautó vezetője fékezett, a becsapódást már nem tudta elkerülni és hiába siettek a közeli egészségügyi intézmény orvosai azonnal a segítségére, az idős asszony életét nem sikerült megmenteni.

Az Audi szélvédője megtört
Fotó: Horváth Balázs/Vaol

A tragédia rávilágított egy régóta fennálló problémára: a kórház közvetlen bejárata előtt nincs gyalogátkelő. A helyiek szerint az idős vagy beteg látogatóknak megterhelő a több száz méteres kerülő a távolabbi zebrák felé, így sokan kényszerülnek az életveszélyes, szabálytalan átkelésre. A

 rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja, pontosan mi vezetett a szörnyű gázoláshoz.

Miközben a szombathelyi tragédia rávilágított az egészségügyi intézmények környékének közlekedésbiztonsági hiányosságaira, a fővárosi Szent Imre Kórházban egy másik megrázó eset történt, ahol egy napok óta keresett idős beteg holttestére bukkantak rá az intézmény területén.

 

