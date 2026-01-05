Halálos gázolás miatt lezárták az Etele utat, nem jár a villamos sem

Halálos gázolás történt hétfőn dél körül a XI. kerületben, a Tétényi út és az Etele út kereszteződésében. A baleset miatt az Etele út az Etele tér, illetve az Etele Pláza irányába teljes szélességében lezárták – írta a Blikk.hu.

Gázolás miatt teljes útlezárás van érvényben az Etele úton az Etele tér felé

Fotó: Faludi Imre / Faludi Imre

Teljes útlezárás és közlekedési káosz a gázolás miatt

A forgalomkorlátozás a közösségi közlekedést is érinti: az 1-es villamos az Etele út/Fehérvári út és a Kelenföld vasútállomás M között nem közlekedik. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, ezek is terelve járnak, és nem érintik a Bikás park M és a Bártfai utca megállókat.

Már a kora reggeli órák sem indultak jól az autósoknak, balesetek miatt több fővárosi és bevezető út is megbénult.