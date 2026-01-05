Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális támadás Donald Trump alelnöke ellen – ez példátlan

Gyász

Döbbenetes tragédia: meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakozó

gázolás

Halálos gázolás miatt lezárták az Etele utat, nem jár a villamos sem

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Halálos baleset történt hétfőn dél körül a XI. kerületben, a Tétényi út és az Etele út kereszteződésében. A tragikus gázolás miatt az érintett a villamos helyett a pótlóbuszok is terelve közlekednek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gázolásvillamosbalesethalálos gázoláspótlóbuszforgalomkorlátozás

Halálos gázolás történt hétfőn dél körül a XI. kerületben, a Tétényi út és az Etele út kereszteződésében. A baleset miatt az Etele út az Etele tér, illetve az Etele Pláza irányába teljes szélességében lezárták – írta a Blikk.hu.

Budapest, 2015. december 28. Új CAF Urbos 3 típusú, 2221 pályaszámú villamos halad Budapesten, a X. kerületi Kõrösi Csoma Sándor úton, a 3-as villamos vonalán. Az új villamosflotta 35 rövidebb (34 méteres) és 12 hosszabb (56 méteres) jármûbõl áll majd. MTVA/Bizományosi: Faludi Imre *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemû  különösen szerzõi jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi  igényért a fotó készítõje közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelõssége e körben kizárt.
Gázolás miatt teljes útlezárás van érvényben az Etele úton az Etele tér felé
Fotó: Faludi Imre / Faludi Imre

Teljes útlezárás és közlekedési káosz a gázolás miatt

A forgalomkorlátozás a közösségi közlekedést is érinti: az 1-es villamos az Etele út/Fehérvári út és a Kelenföld vasútállomás M között nem közlekedik. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, ezek is terelve járnak, és nem érintik a Bikás park M és a Bártfai utca megállókat.

Már a kora reggeli órák sem indultak jól az autósoknak, balesetek miatt több fővárosi és bevezető út is megbénult.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!