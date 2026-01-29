Halálra gázoltak egy 30 éves nőt, amikor dolgozni indult hajnalban

Halálos gázolás történt szerda hajnalban a Pest vármegyei település, Csörög közelében, amikor egy dolgozni induló nőt egy autó elütött. Úgy tudni, a 30 éves áldozat munkába indult, és át akart kelni az úton, hogy megközelítse a közeli buszmegállót. A nő az úttest szélén haladhatott, mivel a környéken nincs járda, az út mentén pedig sár nehezítette a gyalogos közlekedést – írja a Nool.hu.

A szélvédő pókhálósra tört, az autó eleje behorpadt a gázolás következtében

Fotó: Tények.hu

A gázolás akkora erejű volt, hogy az autó szélvédője teljesen bepókhálósodott, eleje pedig súlyosan roncsolódott.

Nem lehetett segíteni, a gázolás áldozata meghalt

Az ütközéstől a fiatal nő a levegőbe repült, a baleset után több arra járó azonnal a segítségére sietett, és megkezdték az újraélesztést, miközben értesítették a mentőket.

Az OMSZ váci esetkocsija rövid időn belül a helyszínre érkezett, azonban az életmentő beavatkozások ellenére sem lehetett segíteni az elgázolt nőn. Az áldozat olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Megrázó baleset történt a napokban Szombathelyen, amikor egy Audi halálra gázolt egy idős asszonyt, aki éppen a kórházban fekvő férjéhez igyekezett. A tragikus gázolásról itt olvashat bővebben.