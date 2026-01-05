Nem akármi gázolt halálra egy asszonyt az Etele úton

Sokkoló baleset történt hétfőn, január 5-én délután a XI. kerületben, az Etele út és a Tétényi út kereszteződésében. Egy kukásautó maga alá tiport egy gyalogost. A járókelők sokkot kaptak a gázolás látványától – írta a Borsonline.hu.

Halálos gázolás áldozata lett egy asszony

Fotó: Bors

Halálos gázolás Újbudán

A szemtanúk beszámolói szerint az idős áldozat szabályosan, a kijelölt átkelőhelyen próbált átjutni,

de egy kanyarodó kukásautó szó szerint átment rajta.

Bár az életéért több mint húsz percen át küzdöttek a helyszínen, a szakszerű újraélesztési kísérletek ellenére sem tudták megmenteni.

Szabályosan akart átmenni a zebrán az asszony, mikor jött a kukásautó

Fotó: Bors

A környéken lakók szerint a kereszteződés igazi halálcsapda, ahol a lámpák összehangolása és a párhuzamosan adott zöld jelzések gyakran vezetnek veszélyes szituációkhoz.

Míg a mentőcsapatok az asszony életéért harcoltak, a kukásautó sofőrje teljesen összeomlott, sokkos állapotban nézte végig a mentést.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság megerősítette: a bejelentés 11 óra után érkezett, és jelenleg büntetőeljárás keretében vizsgálják, pontosan mi vezetett a végzetes tragédiához.