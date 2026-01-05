Nem akármi gázolt halálra egy asszonyt az Etele úton

Sokkoló baleset történt hétfőn, január 5-én délután a XI. kerületben, az Etele út és a Tétényi út kereszteződésében. Egy kukásautó maga alá tiport egy gyalogost. A járókelők sokkot kaptak a gázolás látványától – írta a Borsonline.hu.
Halálos gázolás Újbudán
A szemtanúk beszámolói szerint az idős áldozat szabályosan, a kijelölt átkelőhelyen próbált átjutni,
de egy kanyarodó kukásautó szó szerint átment rajta.
Bár az életéért több mint húsz percen át küzdöttek a helyszínen, a szakszerű újraélesztési kísérletek ellenére sem tudták megmenteni.
A környéken lakók szerint a kereszteződés igazi halálcsapda, ahol a lámpák összehangolása és a párhuzamosan adott zöld jelzések gyakran vezetnek veszélyes szituációkhoz.
Míg a mentőcsapatok az asszony életéért harcoltak, a kukásautó sofőrje teljesen összeomlott, sokkos állapotban nézte végig a mentést.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság megerősítette: a bejelentés 11 óra után érkezett, és jelenleg büntetőeljárás keretében vizsgálják, pontosan mi vezetett a végzetes tragédiához.