Nem akármi gázolt halálra egy asszonyt az Etele úton

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Súlyos közlekedési szerencsétlenség történt Újbudán, az Etele út és a Tétényi út találkozásánál található kereszteződésben. Az elsődleges helyszíni adatok alapján egy hulladékszállító jármű a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen ütötte el az áldozatot, a brutális gázolás körülményeit pedig már vizsgálják a hatóságok.
Sokkoló baleset történt hétfőn, január 5-én délután a XI. kerületben, az Etele út és a Tétényi út kereszteződésében. Egy kukásautó maga alá tiport egy gyalogost. A járókelők sokkot kaptak a gázolás látványától – írta a Borsonline.hu.

Halálos gázolás áldozata lett egy asszony
Fotó: Bors

Halálos gázolás Újbudán

A szemtanúk beszámolói szerint az idős áldozat szabályosan, a kijelölt átkelőhelyen próbált átjutni

de egy kanyarodó kukásautó szó szerint átment rajta.

Bár az életéért több mint húsz percen át küzdöttek a helyszínen, a szakszerű újraélesztési kísérletek ellenére sem tudták megmenteni.

Szabályosan akart átmenni a zebrán az asszony, mikor jött a kukásautó
Fotó: Bors 

A környéken lakók szerint a kereszteződés igazi halálcsapda, ahol a lámpák összehangolása és a párhuzamosan adott zöld jelzések gyakran vezetnek veszélyes szituációkhoz. 

Míg a mentőcsapatok az asszony életéért harcoltak, a kukásautó sofőrje teljesen összeomlott, sokkos állapotban nézte végig a mentést. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság megerősítette: a bejelentés 11 óra után érkezett, és jelenleg büntetőeljárás keretében vizsgálják, pontosan mi vezetett a végzetes tragédiához.

 

