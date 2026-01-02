Halálos gázolás Érden: cserbenhagyót keres a rendőrség

Cserbenhagyásos gázolás történt december 31-én Érden, a Kalotaszegi utcában. A rendőrség információi szerint a kora esti órákban egy személygépkocsi haladt a Szendrői utca felől a Késmárki utca irányába, amikor elütötte az úttesten vele azonos irányban gyalogló férfit. A balesetet követően a jármű vezetője segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt, a gyalogos az ütközés következtében a helyszínen meghalt – tájékoztat a Police.hu.

Fotó: illusztráció/Northfoto

Jelentkezzen, ha bármit tud a gázolásról

Az ügyben az Érdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya segítségnyújtás elmulasztása miatt, ismeretlen tettes ellen folytat eljárást.

A rendőrség szemtanúk jelentkezését várja: azt kérik, aki a gázolás idején a környéken tartózkodott, látta a balesetet, esetleg fedélzetikamera-felvétellel rendelkezik a tragédiával kapcsolatban, tegyen bejelentést a 06-1-236-2898-as telefonszámon, esetleg hívja a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámot, vagy a 112-es központi segélyhívót.

