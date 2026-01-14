Halálra gázolt egy férfit a Suzuki Kaposváron

Tragikus kimenetelű baleset rázta meg Kaposvárt, miután a Hunyadi János utca és a 48-as Ifjúság útja kereszteződésénél egy Suzuki elütött egy középkorú gyalogost. A szemtanúk és a mentőszolgálat munkatársai azonnal a bajbajutott segítségére siettek. A helyszínelés ideje alatt a forgalom jelentősen lelassult az érintett csomópontban, a rendőrség pedig vizsgálja a halálos gázolás pontos körülményeit – írta a Sonline.hu.

Középkorú férfi lett a kaposvári gázolás áldozata

Fotó: Sonline.hu

Nem tudták megmenteni a gázolás áldozatát

Nem tudták megmenteni a gyalogos az életét. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a mentők hosszú ideig küzdöttek a középkorú férfiért, de az újjáélesztési kísérletek végül nem jártak sikerrel. Orbán Zoltán sajtószóvivő megerősítette a tragédia tényét, hozzátéve, hogy a rendőrség jelenleg is nagy erőkkel helyszínel a csomópontban. A hatóságok szakértők bevonásával vizsgálják, mi vezetett a végzetes ütközéshez.

Míg Kaposváron egy végzetes gázolás rázta meg a várost, addig az ország más pontjain az extrém időjárás okozott káoszt: a hirtelen lecsapó ónos eső miatt több helyszínen is hátborzongató tömegbalesetek történtek.