gázolás

Halálra gázolt egy férfit a Suzuki Kaposváron

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
A középkorú férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett a kaposvári baleset során, hogy a mentők már nem tudták megmenteni az életét. A brutális erejű gázolás helyszínén az áldozat fejsérüléseit próbálták ellátni, de a tragédiát nem sikerült elkerülni.
gázolássuzukikaposvárbalesethalálos gázolásgyalogos

Tragikus kimenetelű baleset rázta meg Kaposvárt, miután a Hunyadi János utca és a 48-as Ifjúság útja kereszteződésénél egy Suzuki elütött egy középkorú gyalogost. A szemtanúk és a mentőszolgálat munkatársai azonnal a bajbajutott segítségére siettek. A helyszínelés ideje alatt a forgalom jelentősen lelassult az érintett csomópontban, a rendőrség pedig vizsgálja a halálos gázolás pontos körülményeit – írta a Sonline.hu.

Középkorú férfi lett a kaposvári gázolás áldozata
Fotó: Sonline.hu

Nem tudták megmenteni a gázolás áldozatát

Nem tudták megmenteni a gyalogos az életét. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a mentők hosszú ideig küzdöttek a középkorú férfiért, de az újjáélesztési kísérletek végül nem jártak sikerrel. Orbán Zoltán sajtószóvivő megerősítette a tragédia tényét, hozzátéve, hogy a rendőrség jelenleg is nagy erőkkel helyszínel a csomópontban. A hatóságok szakértők bevonásával vizsgálják, mi vezetett a végzetes ütközéshez.

Míg Kaposváron egy végzetes gázolás rázta meg a várost, addig az ország más pontjain az extrém időjárás okozott káoszt: a hirtelen lecsapó ónos eső miatt több helyszínen is hátborzongató tömegbalesetek történtek.

 

