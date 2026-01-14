Halálos gázolás Kaposváron: elütötte a férfit egy Suzuki, majd áthajtott rajta egy BMW

Tragikus kimenetelű baleset rázta meg szerdán Kaposvárt, miután a Hunyadi János utca és a 48-as Ifjúság útja kereszteződésénél egy Suzuki elütött egy középkorú gyalogost, aki átrepült a másik sávba, ahol áthajtott rajta egy másik autó. A szemtanúk és a mentőszolgálat munkatársai azonnal a bajbajutott segítségére siettek. A helyszínelés ideje alatt a forgalom jelentősen lelassult az érintett csomópontban, a rendőrség pedig vizsgálja a halálos gázolás pontos körülményeit – írta a Sonline.hu.

Középkorú férfi lett a kaposvári gázolás áldozata

Fotó: Sonline.hu

Nem tudták megmenteni a gázolás áldozatát

Megrendítő részletek láttak napvilágot a Kaposvár szívében történt tragédiáról: a gyalogost, aki a Hunyadi utca felől próbált meg átkelni a zebrán, egymás után két autó is elgázolta. Az áldozatot először egy Suzuki ütötte el, majd a szerencsétlenül járt férfi a külső sávba zuhant, ahol egy érkező fekete BMW már nem tudta elkerülni az ütközést.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság épülete előtt található kereszteződésben, – ahol hetek óta nem üzemel a fényjelző készülék – a mentők hosszú ideig küzdöttek a férfi életéért. Orbán Zoltán sajtószóvivő tájékoztatása szerint az intenzív újjáélesztési kísérletek ellenére a gyalogos a helyszínen életét vesztette. A rendőrség szakértők bevonásával, a helyszínelés során vizsgálja a többszörös gázolás pontos körülményeit és azt, hogy a lámpák hibája mekkora szerepet játszott a végzetes incidensben.

Míg Kaposváron egy végzetes gázolás rázta meg a várost, addig az ország más pontjain az extrém időjárás okozott káoszt: a hirtelen lecsapó ónos eső miatt több helyszínen is hátborzongató tömegbalesetek történtek.