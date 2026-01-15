Halálra gázoltak egy embert az Üllői úton

Vérfagyasztó cserbenhagyásos baleset történt csütörtök hajnalban az Üllői úton. Egy autós nagy erővel elütött egy gyalogost, majd ahelyett, hogy segített volna, padlógázzal elmenekült. Bár a mentők a helyszínen még vissza tudták hozni az életbe a férfit, a kórházban végül belehalt a brutális gázolás okozta súlyos sérüléseibe – írta a Police.hu.

Halálos gázolás az Üllői úton, a sofőr elhajtott (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Hajsza a reptérig a halálos gázolás után

A budapesti nyomozók elképesztő sebességgel göngyölítették fel az ügyet, és alig három órával a tragédia után a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren elfogták a feltételezett gázolót. A 77 éves férfit, aki a gyanú szerint megállás nélkül hajtott tovább a végzetes gázolás után, a BRFK munkatársai őrizetbe vették és már ki is kérdezték.

