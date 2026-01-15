Halálra gázoltak egy embert az Üllői úton

Hírlevél
3 órája
Hajsza indult egy cserbenhagyó autós után, aki az Üllői úton ütött el egy gyalogost. A Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai végül három órán belül kézre kerítették a sofőrt, akinek az áldozata nem élte túl a brutális gázolás okozta sérüléseket.
Vérfagyasztó cserbenhagyásos baleset történt csütörtök hajnalban az Üllői úton. Egy autós nagy erővel elütött egy gyalogost, majd ahelyett, hogy segített volna, padlógázzal elmenekült. Bár a mentők a helyszínen még vissza tudták hozni az életbe a férfit, a kórházban végül belehalt a brutális gázolás okozta súlyos sérüléseibe – írta a Police.hu.

gázolás baleset halálos
Halálos gázolás az Üllői úton, a sofőr elhajtott (Illusztráció)
Fotó: Shutterstock 

Hajsza a reptérig a halálos gázolás után

A budapesti nyomozók elképesztő sebességgel göngyölítették fel az ügyet, és alig három órával a tragédia után a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren elfogták a feltételezett gázolót. A 77 éves férfit, aki a gyanú szerint megállás nélkül hajtott tovább a végzetes gázolás után, a BRFK munkatársai őrizetbe vették és már ki is kérdezték.

Miközben Budapesten egy gázolót üldöztek a rendőrök, Ausztriában egy sokkoló gyilkossági ügy rázta meg a közvéleményt, amelyben a törvény egyik őre vezette el a nyomozókat az áldozata rejtekhelyéhez.

 

