Videón a durva gázolási kísérlet: bosszúból hajtott egy apa és kiskorú lánya felé a sofőr Hajdú-Biharban

Egy hajdú-bihari település utcáján történt az az eset, amelyet videó is rögzített, és amelyben egy apa és kiskorú lánya csak a lélekjelenlétének köszönhetően menekült meg a sérüléstől. A gázolás kísérlete akkor történt, amikor a gyalogosok az autó közeledését észlelve lehúzódtak az úttestről az út szélére, hogy a jármű elhaladhasson mellettük – írja a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál.

Gázolási kísérlet bosszúból Fotó: részlet a Tények videójából/Haon.hu

A gázolás miatt kér súlyosbítást az ügyészség

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség közlése szerint súlyosbítaná annak a férfinak a büntetését, aki bosszúból autóval próbált elütni egy férfit és annak kiskorú gyermekét. Az ügyészség nemcsak a börtönbüntetés mértékét vitatja, hanem a bűncselekmény jogi minősítésének megváltoztatását is indítványozta.

Egy pofonnal indult minden

Az ítélet szerint az események 2023. szeptember 10-én kezdődtek egy hajdú-bihari vasútállomáson. A vádlott barátnője szóváltásba keveredett egy családdal, amely tettlegességig fajult, és a nő pofont kapott. A bántalmazott telefonon kért segítséget párjától.

Autóval indultak elégtételt venni

A férfi három barátjával érkezett, felvették a nőt, majd elindultak a bántalmazó lakóhelye felé. Útközben észrevették a hazafelé gyalogló családot, amelynek tagjai egymástól kisebb távolságra haladtak.

Az apa és kiskorú lánya az út szélén sétált

A család leghátul haladó tagjai az apa és egy kiskorú lánya voltak. Amikor meghallották az autó közeledését, lehúzódtak az úttestről a füves útpadkára, hogy a jármű elhaladjon mellettük.

Szándékosan feléjük kormányozta az autót

A vádlott felismerte a barátnőjét korábban megütő férfit és annak kiskorú lányát, ezért szándékosan feléjük kormányozta a gépkocsit, megkísérelve a gázolást. A sértettek gyors reakciójuknak köszönhetően félre tudtak ugrani, így nem sérültek meg.

Eltiltás alatt vezetett

A sikertelen gázolási kísérlet után a vádlott visszakormányozta az autót az úttestre, és megállás nélkül elhagyta a helyszínt. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi járművezetéstől eltiltás hatálya alatt ült a volán mögé.