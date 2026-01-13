Újabb brutális vonatbaleset: gázolás történt Kunszállásnál

Jelentős fennakadásokra kell számítani kedd délután a szegedi vasútvonalon, miután baleset történt Kecskemét és Kiskunfélegyháza között. A gázolás miatt az érintett szakaszon mindkét vágányon szünetel a vasúti forgalom, a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek – írja a Bács-Kiskun vármegyei hírportál.

Halálos gázolás Balatonszárszón

Fotó: Illusztráció (Beol.hu)

Gázolás Kunszállás közelében: leállt a vasúti közlekedés

A közlemények szerint a Kiskunmajsáról 15:49-kor Kecskemét felé tartó Kiskun InterRégió vonat Kunszállás közelében elgázolt egy embert. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják, a helyszínelés idejére a teljes vonalszakaszt lezárták.

A forgalomleállás a Budapest Nyugati pályaudvarról 14:50-kor Szegedre indult Napfény InterCity utasait is érinti, akik a megszokottnál jóval hosszabb eljutási időre számíthatnak. A Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.

Mentesítő járat érkezik az utasokért

A szerelvényen mintegy húszan utaztak, értük mentesítő járat érkezett. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtottak segítséget – közölte a Katasztrófavédelem.

A MÁV-Csoport arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről, és készüljenek fel a szegedi vonalon várható késésekre.

Halálos vonatgázolás: megbénult a reggeli közlekedés

Hétfő hajnalban tragikus baleset borzolta a kedélyeket Heves vármegyében. A vonatgázolás Füzesabony térségében nemcsak emberéletet követelt, hanem teljes vasúti és közúti káoszt is okozott. A részletekért kattintson ide!