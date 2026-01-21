Hírlevél
Fegyverneken egy 30 éves férfi szándékosan nekihajtott három embernek az autójával, mert egyikük korábban konfliktusba keveredett vele. Az áldozatok egy kutyát sétáltattak és ugyan nekik sikerült elugrani az autó elől, de a gázolás során az ebet elütötte a gépkocsi. A vádlott a tárgyalásra sem jelent meg, ami komoly jogi következményekkel járhat.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség vádirata szerint egy 30 éves férfi több ember életét is veszélyeztette, amikor 2021. augusztus 28-án Fegyverneken, a Táncsics út és a Szántó Kovács János út kereszteződésénél, közel 50 km/órás sebességgel az autóját a gyalogosok felé irányította. Az gázolás során az autó elől el tudtak ugrani a gyalogosok, de a célszemély láncon vezetett kutyája nem menekült meg és a baleset következtében másnapra elpusztult – írta a Szoljon.hu.

A tavalyi előkészítő ülésen a vádlott (leghátul) teljesen túlzottnak érezte a gázolásért kiszabott tizenkét év fegyházbüntetést
A vád szerint a gázolás szándékos emberölés kísérlet volt

A konfliktus gyökere egy mindössze fél órával korábban történt verekedésre vezethető vissza, amely heves indulatokat ébresztett a vádlottban haragosával szemben.

2023. augusztus 10-én a Szolnoki Járási Ügyészség vádat emelt a tiszabői férfi ellen közúti veszélyeztetés bűntette és állatkínzás vétsége miatt. Viszont a Szolnoki Járásbíróság az ügyben arra jutott, hogy a korábbi minősítés téves. A vádlott szándékosan gázolt, emberéletet akarta kioltani, ezért a szörnyű tett akár emberölés kísérletének is minősülhet. Emiatt az ügyet átadták a Szolnoki Törvényszéknek. 2024. július 9-én a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség módosította a vádat mert egyetértett a döntéssel. A férfi ellen most emberölés kísérlete miatt folyik eljárás, amely során több ember életét is veszélyeztette, továbbá állatkínzás vétsége miatt is felelnie kell.

A Szolnoki Törvényszék 2025. január 21-én tartotta a büntetőügy előkészítő ülését, ahol az ügyész ismertette a vádat és mértékes indítványt tett, mi szerint, ha a a vádlott beismerte volna bűnösségét a váddal összhangban, tizenkét év fegyházbüntetés járt volna számára. A férfi azonban nem fogadta el az ajánlatot és felelősségét sem ismerte el.

A  január 20-án tartott tárgyaláson a vádlott nem jelent meg a behívó ellenére, aminek súlyos jogi következményei lehetnek. Ennek ellenére megtartották a tárgyalást és két tanút hallgatott ki a Szolnoki Törvényszék. A következő tárgyalási nap 2026. április 14-én lesz.

Pécsen egy nő veszekedés közben hasba szúrta élettársát. A kést, amivel támadott a saját kezével mosogatta el, mintha mi sem történt volna. A rendőrség gyorsan a helyszínre érkezett és előzetes letartóztatásba helyezte a nőt.

 

 

