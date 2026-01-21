A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség vádirata szerint egy 30 éves férfi több ember életét is veszélyeztette, amikor 2021. augusztus 28-án Fegyverneken, a Táncsics út és a Szántó Kovács János út kereszteződésénél, közel 50 km/órás sebességgel az autóját a gyalogosok felé irányította. Az gázolás során az autó elől el tudtak ugrani a gyalogosok, de a célszemély láncon vezetett kutyája nem menekült meg és a baleset következtében másnapra elpusztult – írta a Szoljon.hu.

A tavalyi előkészítő ülésen a vádlott (leghátul) teljesen túlzottnak érezte a gázolásért kiszabott tizenkét év fegyházbüntetést

A vád szerint a gázolás szándékos emberölés kísérlet volt

A konfliktus gyökere egy mindössze fél órával korábban történt verekedésre vezethető vissza, amely heves indulatokat ébresztett a vádlottban haragosával szemben.

2023. augusztus 10-én a Szolnoki Járási Ügyészség vádat emelt a tiszabői férfi ellen közúti veszélyeztetés bűntette és állatkínzás vétsége miatt. Viszont a Szolnoki Járásbíróság az ügyben arra jutott, hogy a korábbi minősítés téves. A vádlott szándékosan gázolt, emberéletet akarta kioltani, ezért a szörnyű tett akár emberölés kísérletének is minősülhet. Emiatt az ügyet átadták a Szolnoki Törvényszéknek. 2024. július 9-én a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség módosította a vádat mert egyetértett a döntéssel. A férfi ellen most emberölés kísérlete miatt folyik eljárás, amely során több ember életét is veszélyeztette, továbbá állatkínzás vétsége miatt is felelnie kell.

A Szolnoki Törvényszék 2025. január 21-én tartotta a büntetőügy előkészítő ülését, ahol az ügyész ismertette a vádat és mértékes indítványt tett, mi szerint, ha a a vádlott beismerte volna bűnösségét a váddal összhangban, tizenkét év fegyházbüntetés járt volna számára. A férfi azonban nem fogadta el az ajánlatot és felelősségét sem ismerte el.

A január 20-án tartott tárgyaláson a vádlott nem jelent meg a behívó ellenére, aminek súlyos jogi következményei lehetnek. Ennek ellenére megtartották a tárgyalást és két tanút hallgatott ki a Szolnoki Törvényszék. A következő tárgyalási nap 2026. április 14-én lesz.

