„Szörnyű érzés szülőként” – megszólalt Dominika édesapja

Délutáni nyüzsgés, gyerekzsivaj, iskolából hazafelé sétáló diákok a Nefelejcs és az Erzsébet utca kereszteződésénél, majd hirtelen megtörtént a baj. Egy fiatal sofőr túl gyorsan hajtott és elütötte a zebrán átkelő kisiskolás Dominikát. A gázolás részleteiről a kislány édesapja számolt be – írta a Bors.

A gázolás az iskola mellett történt a délutáni órákban

Fotó: Google Maps

A kislány két osztálytársával indult haza. A gyalogátkelőn szabályosan léptek le, szétnéztek, ahogy kell. Ketten át is értek. Dominika azonban már nem.

A gázolás után Dominika édesapja is nyilatkozott

Dominika édesapja elmondása szerint a sofőr nagy sebességgel közelítette meg a gyalogátkelőt és esélye sem volt megállni.

"Igazából annyit tudunk még csak, hogy jött haza az iskolából két barátjával és már majdnem átért a zebrán. De, mivel az autós gyorsan ment, így elgázolta a lányomat. A szemtanúk szerint tovább hajtott és csak később jött vissza. Emellett jogosítvány nélkül vezetett"

– mondta az apa.

A gázolás következtében a kislány a földre került, az ütés ereje pedig komoly sérüléseket okozott: a koponyája és a lába is zúzódott.

Dominika nem maradt egyedül, osztálytársai azonnal odasiettek hozzá, majd elszaladtak szólni a szülőknek. A kislány édesapja azonnal autóba ült, amikor értesült a történtekről.

"Szörnyű érzés látni, hogy ez történt a gyermekeddel"

– mondta megtörten.

A helyszínen mentők és rendőrök dolgoztak, a kislányt kórházba szállították. Bár életveszélyes sérüléseket szerencsére nem szenvedett, a trauma nyomot hagyott rajta.

A sofőr először mindent tagadott, majd bocsánatot kért

A baleset után a sofőr azt állította a rendőröknek, hogy Dominika kiszaladt az útra. Ezt azonban több szemtanú is cáfolta. Később a férfi üzenetben kereste meg az apát, érdeklődött a kislány állapotáról és végül elismerte a felelősségét, az ügyben pedig a rendőrség nyomozást indított.

