Az Üllői úti gázolás áldozatát a baleset előtt egyszer már letessékelték az útról, de visszafeküdt

Az Üllői úton, a Nagyvárad tér közelében halálos gázolás történt csütörtökön kora reggel, amikor egy Suzuki Ignis áthajtott egy úttesten fekvő férfin. A férfi életét ugyan még a helyszínen meg tudták menteni, később a kórházban belehalt sérüléseibe. Az autó vezetőjét három órán belül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogták el, a rendőrség segítségnyújtás elmulasztása miatt hallgatta ki – írta a Blikk.hu.

Az Üllői úton történt gázolásnál az éjjel-nappali bolt dolgozói próbálták eltávolítani az áldozatot az útról

Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Próbáltak segíteni a gázolás áldozatának

A közelben lévő éjjel-nappal nyitva tartó élelmiszerbolt dolgozói már egyszer elvitték az úttestről a férfit, miután lefeküdt a középső sávba.

Később azonban ismét visszatért az útra, ahol már nem tudtak rajta segíteni. Az üzlet munkatársai nem kívántak nyilatkozni, egy alkalmazott épp a rendőrségen tett vallomást, amikor a portál a helyszínen érdeklődött az eset részleteiről. Az autó vezetője, egy 77 éves, Somogy vármegyei lakos állítása szerint nem vette észre, hogy elütött valakit, és azt hitte, hóbuckának hajtott.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.