Alig hihető magyarázattal állt elő az Üllői úti gázoló, aki halálos balesetet okozott

Kihallgatta a rendőrség az Üllői úti gázolót, aki ma délelőtt elütött egy embert a budapesti Üllői úton, majd a reptérre hajtott. A rendőrség alig három óra alatt elfogta a feltételezett tettest, egy 77 éves Somogy vármegyei sofőrt. A férfi megdöbbentő magyarázattal állt elő a rendőrségi kihallgatás során. Áldozata életét a helyszínen még meg tudták menteni, ám később a kórházban belehalt sérüléseibe.

Külföldre menekült volna a gázoló, akinek áldozata a kórházban meghalt

Fotó: Országos Mentőszolgálat

Külföldre ment volna a gázoló

Mint azt a Police.hu megírta: a sofőr nem élt panasszal a gyanúsítással szemben, állítása szerint nem tudta, hogy elütött valakit ­– azt hitte, hogy hóbuckának ütközött. A férfit a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogták el, ahonnan külföldre utazott volna. A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályán segítségnyújtás elmulasztása bűntett megalapozott gyanújával indult eljárás ellene.