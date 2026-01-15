Hírlevél
Robbanás Pannonhalmán: a földdel tette egyenlővé a település egyik részét – videó

Lecsap az időjárási gyilkos hármas: jobb, ha ezeken a helyeken ki sem lép a házból

Alig hihető magyarázattal állt elő az Üllői úti gázoló, aki halálos balesetet okozott

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Vallomást tett a rendőrségen a férfi, aki ma délelőtt elütött egy embert a budapesti Üllői úton. A gázolót a repülőtéren fogták el, a férfi a rendőrségen azt mondta: fogalma sem volt, hogy elütött valakit.
Kihallgatta a rendőrség az Üllői úti gázolót, aki ma délelőtt elütött egy embert a budapesti Üllői úton, majd a reptérre hajtott. A rendőrség alig három óra alatt elfogta a feltételezett tettest, egy 77 éves Somogy vármegyei sofőrt. A férfi megdöbbentő magyarázattal állt elő a rendőrségi kihallgatás során. Áldozata életét a helyszínen még meg tudták menteni, ám később a kórházban belehalt sérüléseibe.

Külföldre menekült volna a gázoló, akinek áldozata a kórházban meghalt
Külföldre menekült volna a gázoló, akinek áldozata a kórházban meghalt
Fotó: Országos Mentőszolgálat

Külföldre ment volna a gázoló

Mint azt a Police.hu megírta: a sofőr nem élt panasszal a gyanúsítással szemben, állítása szerint nem tudta, hogy elütött valakit ­– azt hitte, hogy hóbuckának ütközött. A férfit a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogták el, ahonnan külföldre utazott volna. A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályán segítségnyújtás elmulasztása bűntett megalapozott gyanújával indult eljárás ellene.

 

