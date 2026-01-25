Embert gázolt a Tokaj IC Budapesten

Valaki a Róbert Károly körúti felüljáró alatt, az utasforgalom elől elzárt területen vonat elé lépett. Éppen akkor ért oda a Tokaj InterCity és elgázolta az illetőt, akiről semmit sem tudni. Egyelőre az sem, hogy férfi vagy nő. Arról pedig nem szólnak a hírek, hogy életben maradt-e.
A vonat utasai a városligeti gázolás utáni helyszínelést követően folytathatták az útjukat. A vasúttársaság tájékoztatása szerint ugyanakkor több forgalmas elővárosi és távolsági vonalon is jelentős forgalmi változásokra kell számítani.
A Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Záhony, a Budapest–Cegléd–Szeged, valamint a Budapest–Lajosmizse vonalon hosszabb menetidők, kimaradó járatok, illetve rövidebb szakaszon vagy terelve közlekedő vonatok nehezítik az utazást.
A lajosmizsei S21-es, a monori S50-es, a ceglédi Z50-es vonatok, valamint a Cívis InterRégiók csak Kőbánya-Kispestig közlekednek, és onnan is indulnak Cegléd, illetve Lajosmizse irányába. A Tokaj és a Nyírség InterCityk a főváros és Szolnok között kerülő útvonalon, Újszász felé járnak, ezért nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Szolnok és Budapest között az utasoknak az újszászi vonalon közlekedő vonatok igénybevételét javasolják, ezeken elfogadják a ceglédi vonalra érvényes jegyeket is.
A kerülő útirányon a főváros felé közlekedő InterCityk Rákoshegyen is megállnak, ahol a Ferihegy vasútállomáshoz közlekedő pótlóbuszok csatlakoznak.
A szegedi Napfény InterCityk csak Ceglédig közlekednek, onnan visszafordulnak Szeged irányába a MÁV tájékoztatása szerint.
A szentmártonkátai vonatbalesetben egy autót gázolt el a Tokaj IC
2025. november 4-én este szörnyű baleset történt Szentmártonkátán. A 24 éves Zoltán autóval vitte bulizni barátait, az este azonban iszonyú tragédiával zárult: hatan ültek az autóban, öten pedig belehaltak a szörnyű ütközésbe, miután a sofőr a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott. Az egyetlen túlélő a 19 éves Viktória volt, aki napokig életveszélyes állapotban feküdt a kórházban, akinek az orvosok sikerrel küzdöttek az életéért.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.