Felháborító, amit ez a nő tett, miután zebrán gázolt el egy fiatal párt

Szombat este Szombathely egyik forgalmas útján életveszélyes pillanatok zajlottak, amikor egy fiatal párt gázolt el egy autó a gyalogátkelőn. A férfi könnyebb, a nő súlyos sérüléseket szenvedett, mindkettőjüket kórházba szállították – számolt be róla a Borsonline.hu.

Az elgázolt pár állítja: a zebrán ütötték el őket

Fotó: Pexels

Szombathelyi zebrán gázoltak el egy fiatal párt

A sofőr azt mondta, hogy a fiatalok nem a zebrán haladtak, de a szemtanúk és a férfi szerint a baleset a gyalogátkelő közepén történt. A nő a kocsi motorháztetőjére csapódott, és a járművel több métert haladt, mire a sofőr végül megállt.

A férfi elmondta, hogy töréssel, horzsolásokkal és zúzódásokkal megúszták az ütközést. A zebrán haladtak, az autó messze volt, amikor elindultak, és ha a sofőr figyelmesebb, vagy ők időben észreveszik a közeledő autót, másként alakulhatott volna.

Mire újra balra nézett, az autó fékezés nélkül beléjük csapódott, így csak a zebra közepéig jutottak.

A párja a motorháztetőn landolt, és a járművel haladva több métert vitték. A férfi szerint a sofőr csak akkor fékezett, amikor észrevette, hogy betört a szélvédő és a nő még mindig a motorháztetőn van.

Aranyos módon egyből ránk terelte, hogy mi nem is a zebrán mentünk át, innen is puszilom a hölgyet, hogy ő még csak oda se jött, hogy amúgy mizu, egyből magát védte és az autó előtt vigyorgott meglepődötten, mikor közöltem vele, hogy a zebrán mentünk át

– mondta a fiatal férfi, akit párjával együtt gázoltak el. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, hogy pontosan kiderüljön, mi vezetett az ütközéshez.