A futárcégek is elestek, a hóhelyzet miatt akár ennyit is késhet a csomagok kiszállítása

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Közleményt adott ki a futárcég, amelyben arról tájékoztatnak, hogy késve érkezhetnek a csomagok. A GLS futárjai azonban mindent megtesznek a biztonságos és mielőbbi kézbesítés érdekében.
A Kisalföld.hu arról írt, hogy egyik olvasójuk jelezte, e-mailben arról tájékoztatta a GLS Hungary, hogy a rendelése késve érkezik, csak a jövő hétre várható a kiszállítás. 

A hóhelyzet miatt késve érkezhetnek a csomagok – közölte a GLS
A hóhelyzet miatt késve érkezhetnek a csomagok – közölte a GLS Hungary 
Fotó: illusztráció/GLS Group 

Ezt írta közleményében a GLS Hungary

„A rendkívüli időjárás és a hóhelyzet miatt az ország egyes területi nehezen megközelíthetők, a csúszós, le nem takarított utak megnehezítik a közlekedést, így a címre történő kézbesítés átmenetileg lassabb lehet. Futárjaink mindent megtesznek a biztonságos és mielőbbi kézbesítés érdekében. Köszönjük türelmeteket és együttműködéseteket!”

A rendkívüli hóhelyzet miatt nemcsak a csomagok jutnak el nehezebben a címzettekhez, de az emberek élete is körülményesebb lett. Ezért az Operatív Törzs arra kéri az önkormányzatokat, hogy biztosítsák az állampolgárok eljutását az az orvosi rendelőkbe, tanintézményekbe, sok helyen ugyanis ezt jelenleg nem sikerült megoldani.

 

