Gyanús csomagot találtak egy magyar község postáján

Tűzoltók, mentők és rendőrök vonultak a Bács-Kiskun vármegyei Kiskunhalas központjában működő, Köztársaság utcai postahivatalhoz, miután egy gyanús küldemény érkezéséről értesítették őket – írta meg a Baon.hu.
Vajon ki küldte a gyanús küldeményt?
Nem zárták be a postahivatalt, fogadják az ügyfeleket. A csomagot az épület egyik emeleti irodahelyiségében vizsgálják. A helyi újságírók úgy tudják, a katasztrófavédelem sugárfelderítő mobil laborját is a helyszínre riasztották. Nem csak arra kell válaszolniuk, mit tartalmaz a csomag és veszélyes-e,
hanem előbb utóbb arra is, hogy ki küldte a postára.
A helyszínen készült felvételt megnézheti
