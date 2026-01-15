Gyanús csomagot találtak egy magyar község postáján

Tűzoltók, mentők és rendőrök vonultak a Bács-Kiskun vármegyei Kiskunhalas központjában működő, Köztársaság utcai postahivatalhoz, miután egy gyanús küldemény érkezéséről értesítették őket – írta meg a Baon.hu.

Gyanús csomag miatt vonultak ki a hatóságok a halasi postára

Fotó: Pozsgai Ákos

Vajon ki küldte a gyanús küldeményt?

Nem zárták be a postahivatalt, fogadják az ügyfeleket. A csomagot az épület egyik emeleti irodahelyiségében vizsgálják. A helyi újságírók úgy tudják, a katasztrófavédelem sugárfelderítő mobil laborját is a helyszínre riasztották. Nem csak arra kell válaszolniuk, mit tartalmaz a csomag és veszélyes-e,

hanem előbb utóbb arra is, hogy ki küldte a postára.

A hatóságok vizsgálják a gyanús csomagot a halasi postán

Fotó: Pozsgai Ákos

A helyszínen készült felvételt megnézheti, ha ide kattint!

Egy drogdyíler a csomagküldő szolgáltatásokat kihasználva próbált jelentős mennyiségű kábítószert mozgatni a fővárosban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói elfogták a 25 éves férfit, akitől végül elképesztő mennyiségű, több mint 80 millió forint értékű drogot foglaltak le. Ezek is gyanús csomagok voltak, de gyorsan rájöttek a rendőrök, mit rejtenek. Kattintson a részletekért!