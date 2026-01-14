Gyárfás Tamás nem nyugszik bele a jogerős ítéletbe – a Kúriától vár kegyelmet

Február harmadikán, tárgyaláson kívüli tanácsülésen, azaz csupán az iratok alapján dönt a Kúria Gyárfás Tamás Fenyő-gyilkosság ügyében benyújtott felülvizsgálati indítványáról – értesült a Magyar Nemzet. A Fenyő-ügyben Portik Tamás és a felbujtásért elítélt Gyárfás Tamás is felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítélet után, ezért került az ügy a Kúriára.

Hamarosan kiderül, hogy marad-e a börtönben Gyárfás Tamás Fotó: Hatlaczki Balázs

A Magyar Nemzet kérdésére a Legfőbb Ügyészség közölte: indítványozták, hogy a Kúria a jogerős ítéletet Gyárfás Tamás vonatkozásában tartsa fenn. Feltételezhetően Portik esetében is ugyanezt indítványozták.

Gyárfás Tamás szerepe a Fenyő-gyilkosságban

Az ismert médiavállalkozót, Fenyő Jánost 1998. február 11-én lőtték agyon Budapesten, a Margit körút és a Margit utca sarkán. Négy lövés érte az autójában a piros lámpánál várakozó férfit, aki a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A gyilkos, Jozef Rohác elmenekült, miután a fegyverét és a ruháit eldobta egy kapualjba. Előbb három albán bűnözőt gyanúsítottak a merénylettel, majd elfogták és elítélték Rohácot és közvetlen megbízóját, Portik Tamást is. Ezután merült fel Gyárfás Tamás, a Nap TV akkori tulajdonosának neve.

Ezzel védekezett Gyárfás

Az úszószövetség volt elnöke többek között azzal védekezett a bíróságon, hogy régebben valóban akadtak nézeteltérései Fenyővel, de már jóval a kivégzés előtt kibékültek, így nem is lett volna oka a Vico tulajdonosát megöletni. A bíró nem így gondolta, ezért a Fővárosi Ítélőtábla áprilisban bűnösnek mondta ki, és hét év börtönbüntetésre ítélte. Gyárfás Tamás tavaly májusban vonult börtönbe, jelenleg Kecskeméten raboskodik.