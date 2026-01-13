Nagyon szeretne már kiszabadulni Gyárfás Tamás

1998 februárjában, Budapest egyik legforgalmasabb csomópontján, a Margit körút és a Margit utca kereszteződésében meggyilkolták Fenyő Jánost. A médiavállalkozó luxusautójával a piros lámpánál állt, amikor Jozef Rohác, a szlovák–magyar alvilág hírhedt bérgyilkosa odalépett az autójához, és gépfegyverrel végzett vele. A brutális kivégzés után szinte azonnal felmerült a médiacézár egyik legfőbb riválisának, Gyárfás Tamásnak a neve. Az ügyben évtizedeken át nem nevezték meg a felbujtót, aztán kimondták, hogy a NapTV tulajdonosa bérelhette fel az alvilág egyik rettegett vezérét, Portik Tamást, neki dolgozott Rohác. Az egykori sportvezetőt 2025 tavaszán mondta ki jogerősen bűnösnek a bíróság felbujtóként elkövetett emberölés miatt, és 7 év börtönbüntetésre ítélte.

2018-ban indult a per, melynek Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnök és médiavállalkozó volt az egyik vádlottja

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A Bors felidézte, hogy Zamecsnik Péter, Gyárfás Tamás védője már 2025 júniusában benyújtotta a jogerős ítélet elleni felülvizsgálati kérelmet, de a Kúria azóta sem hozott érdemi döntést az ügyben.

Egyelőre nincs új fejlemény"

– mondta az ügyvéd a bulvárlapnak.

Az ünnepeket is a rácsok mögött töltötte Gyárfás Tamás, mivel karácsonyra sem kapott eltávozást. A lap úgy tudja, az Úszószövetség jogerősen elítélt korábbi elnöke igyekszik fegyelmezett rend szerint élni a büntetés-végrehajtási intézetben.

Mindennapjait elsősorban olvasással tölti, emellett könnyebb, nem megterhelő sporttevékenységgel próbálja fenntartani fizikai állapotát.

A börtön szabályaihoz alkalmazkodik, a házirendet betartja, és eddig semmilyen rendkívüli esemény vagy fegyelmi probléma nem merült fel a magatartásával kapcsolatban. Ha lenne hinni a híreknek, a rácsok mögötti közegben sincs konfliktushelyzetben: egyik rab sem „pécézte ki” magának.

Hazamenne már Gyárfás Tamás

Gyárfás Tamás tarthatja a kapcsolatot a családjával, ugyanakkor környezetének többször is jelezte: szeretne minél hamarabb hazatérni, szeretne kiszabadulni. Jelenlegi jogi helyzete azonban továbbra is bizonytalan, mivel az ügyében benyújtott felülvizsgálati kérelemről a Kúria eddig nem hozott érdemi döntést. A Fenyő-gyilkosság felbujtóként bebörtönzött férfi sorsát így továbbra is a legfelsőbb bírói fórum határozza meg. Egy dolog ugyanakkor évek óta változatlan: Gyárfás Tamás már korábban is nyilvánosan megbánta, hogy konfliktusba keveredett Fenyő Jánossal, a bűncselekmény elkövetését viszont azóta is tagadja.