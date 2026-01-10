Nem fogja elhinni, mi volt a lopott Audiban

Megdöbbentő bűncselekmény történt Szombathelyen: egy férfi csak pillanatokra hagyta őrizetlenül járó motorú autóját, hogy felszaladjon egy cumiért a lakásba, de mire visszatért, a kocsinak és a benne ülő kisfiának is nyoma veszett. Az autótolvaj indulás után vette észre az 5 éves gyereket, akit nemes egyszerűséggel kitett egy közeli utcában. A kicsinek nem esett baja, az Audi A3-ast viszont azóta is keresik a rendőrök– írta meg a Vaol.hu.

Csak pár percre hagyta a kocsiban gyerekét egy apuka, de élete legrosszabb döntése lett (Illusztráció)

Fotó: Getty Images

Egy percre sem lehet szem elől téveszteni a gyerekeket

A Szombathelyi Rendőrkapitányság megerősítette, hogy büntetőeljárás keretében indítottak nyomozást a megdöbbentő szombathelyi eset körülményeinek tisztázására. A hatóság közölte, hogy a nyomozás jelenlegi szakaszában, a vizsgálat sikerének biztosítása érdekében nem hozhatnak nyilvánosságra részleteket az elkövetőről vagy a pontos fejleményekről.

Miközben a szombathelyiek keresik az ellopott autót és az elkövetőt, a fővárosban egy másfajta bűnügy borzolja a kedélyeket. A XVII. kerületben egy férfi a bírósági távoltartást megszegve tartja rettegésben szomszédait és egy 16 éves lányt.