A fagyhaláltól mentettek meg egy kisgyerekes családot az Ipoly partján

Különleges mentőakcióról számoltak be közösségi oldalukon az Ipoly-völgyi Különleges Mentők, akik a Nógrád vármegyei Drégelypalánk határában siettek egy bajba jutott család segítségére – vette észre a Tények.hu. Kedden este a katasztrófavédelem riasztotta a szakembereket a folyópartra, ahol egy éppen hazainduló autós a fordulás közben reménytelenül elakadt a mély sárban, így a járműben várakozó apró gyerek és szülei számára is csak a külső segítség maradt az egyetlen megoldás .
Megúszta a tragédiát a kisgyerekes család
Bár a térerő és az internet hiánya nehezítette a kommunikációt, a bajba jutottaknak sikerült bediktálniuk a pontos GPS-koordinátáikat, így a mentőcsapat célirányosan vághatott át a nehéz terepen.
A helyszínre érkező speciális terepjáró a csörlőberendezését bevetve gyorsan kimentette a sár fogságából a tehetetlen kocsit, és ezzel véget vetett a család kálváriájának.
Míg az Ipoly partján a sárral és a technikai nehézségekkel küzdöttek a mentőegységek, addig Lábatlanban a pusztító lángok miatt kellett azonnali és összehangolt életmentést végrehajtaniuk a tűzoltóknak.