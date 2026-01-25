A fagyhaláltól mentettek meg egy kisgyerekes családot az Ipoly partján

Különleges mentőakcióról számoltak be közösségi oldalukon az Ipoly-völgyi Különleges Mentők, akik a Nógrád vármegyei Drégelypalánk határában siettek egy bajba jutott család segítségére – vette észre a Tények.hu. Kedden este a katasztrófavédelem riasztotta a szakembereket a folyópartra, ahol egy éppen hazainduló autós a fordulás közben reménytelenül elakadt a mély sárban, így a járműben várakozó apró gyerek és szülei számára is csak a külső segítség maradt az egyetlen megoldás .

Kisgyerekes család akadt el az Ipoly partján

Fotó: Ipoly-völgyi Különleges Mentők/Facebook

Megúszta a tragédiát a kisgyerekes család

Bár a térerő és az internet hiánya nehezítette a kommunikációt, a bajba jutottaknak sikerült bediktálniuk a pontos GPS-koordinátáikat, így a mentőcsapat célirányosan vághatott át a nehéz terepen.

A helyszínre érkező speciális terepjáró a csörlőberendezését bevetve gyorsan kimentette a sár fogságából a tehetetlen kocsit, és ezzel véget vetett a család kálváriájának.

Míg az Ipoly partján a sárral és a technikai nehézségekkel küzdöttek a mentőegységek, addig Lábatlanban a pusztító lángok miatt kellett azonnali és összehangolt életmentést végrehajtaniuk a tűzoltóknak.