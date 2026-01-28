Gyerekeket szállító busz csapódott oszlopnak Kazincbarcikán

A csúszós útviszonyok és a kedvezőtlen időjárás következtében sodródott le a Tardonai útról egy busz, amely végül egy útszéli oszlopnak ütközve állt meg. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a járaton utazó gyerekek mindegyike bekapcsolt biztonsági övvel ült a helyén, ami a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a jármű irányíthatatlanná válásakor nem történt tragédia – írta a Blikk.hu.

Gyerekekkel a fedélzeten szenvedett balesetet egy busz, nem sokon múlt a tragédia

Fotó: Klimon István/Facebook

Veszélyben voltak a gyerekek

A baleset helyszínéről Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere is megosztott egy felvételt közösségi oldalán, ami valóságos kommentlavinát indított el a helyiek körében. A lakosok felháborodottan tették szóvá, hogy az önkormányzat elhanyagolja az útszakaszok síkosságmentesítését, és a sózás hiánya közvetlenül veszélyeztette a buszon utazó gyerekek biztonságát.

Miközben Kazincbarcikán az utak állapota és a közlekedés biztonsága váltott ki heves vitákat, a bíróságon egy drámai személyes bosszú ügyét tárgyalják, amelyben egy apa a lánya zaklatóján vett véres elégtételt a kerepesi HÉV megállójában.