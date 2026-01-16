Megszólalt a lopott Audiból kitett ötéves gyerek megmentője

Szombathelyen múlt héten két 16 éves fiú ellopott egy járó motorral parkoló Audit, amelyben egy ötéves gyerek is tartózkodott – számolt be Blikk.hu. A rendőrség letartóztatta a fiatalokat, akik egyikének elmondása szerint „hirtelen ötlettől vezérelve” döntöttek úgy, hogy beülnek a járműbe. Amikor észrevették a hátsó ülésen ülő kisgyermeket, megálltak, kirakták az autóból, majd nagy sebességgel távoztak. Egy mögöttük haladó autós azonnal a gyermek segítségére sietett.

Gyerekkel együtt loptak el egy kocsit Szombathelyen, nem sejtették, hogy mögöttük a megmentő

Fotó: Vaol.hu

Nagyon megrémült az autóból kitett ötéves gyerek

Amint kitette a kicsit, a fiú becsukta a hátsó ajtót, és visszaült az autóba. Miután a lámpa zöldre váltott, bekanyarodtak egy behajtani tilos utcába és eltűntek. A mögöttük érkező nő ekkor vette észre a síró kisfiút.

Nagyon-nagyon sírt szegény, és az apukáját kereste. Kiabáltam neki, hogy gyere, megkeressük apát, és akkor visszajött hozzám

– idézte fel Nyári Alexandra az egyik kereskedelmi televízió riporterének. A gyermeket a nő a kocsijába ültette, és azonnal hívta a 112-t. A gyermek apja eközben bejelentette az autólopást, és rövidesen a rendőrök is megérkeztek. Az édesapa nagyon megijedt, amikor meglátta fiát. Az autót csak napokkal később, Lukácsházán találták meg, megrongált állapotban. Az egyik tettest Sárváron, az édesanyjánál fogták el.

Az egyik fiú édesanyja szerint gyermeke mentális problémákkal küzd, gyógyszeres kezelés alatt áll, de jelenleg nem szedi a gyógyszereit, ami befolyásolhatta tettét.

Mindkét fiatal jelenleg intézetben van, ahonnan kijárhatnak. A két tinédzser ellen több ügyben is folyik nyomozás, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat.