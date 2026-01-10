Ötéves gyerekkel együtt loptak el egy Audit Szombathelyen

Pénteken este Szombathelyen elloptak egy autót, amelyben egy ötéves kisfiú ült a gyermekülésben. Az egész abból indult, hogy a gyerek apja pár percre visszament a nagymamához, mert otthon felejtették a kisfiú cumiját. Mire visszaért, se autó, se gyerek – írta a Vaol.hu.

Nagy erőkkel keresték az eltűnt gyereket és az ellopott autót

Fotó: Shutterstock

Egyedül bolyongott a gyerek a hideg éjszakában

A családtagok döbbenten mesélték, mennyire gyorsan pörögtek le az események.

A sógorom a szülők rémálmát élte át, eltűnt a gyermeke. Azonnal értesítette a rendőrséget, és bennünket is, hogy menjünk segíteni. Az ötéves fiú talán csak pár percet bolyonghatott a fagyos éjszakában. Egy ismerősünk vette észre és szólt, hogy mit keres ilyen késői órán egyedül a fiú. A Nádasdy utca – Kisfaludy utca sarkán találtunk rá. Szerencsére nem esett baja. Azt feltételezzünk, hogy az alkalom szülhette a tolvajt, és nem előre eltervezett lopás lehetett. Az elkövető talán nem is vette észre a beszálláskor a fiút, majd amikor igen, egyszerűen kitehette.

– mondta el az egyik a családtag. A rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügyet. A család a járművet is kereste, de egyelőre nem találták meg. Ami igazán számít, hogy a kisfiú épségben előkerült.

Az öcsém magától semmiképp sem szállt ki, mert mindig elmagyaráztuk neki, hogy az autóban csak gyereküléseben, és bekötve szabad közlekedni.

– tette hozzá az ötéves gyerek nővére.