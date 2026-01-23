Gyomorforgató, mit tettek gyerekekkel a pedofil rémek

A Miskolci Törvényszék ítéletet hozott pénteken annak a férfinak az ügyében, aki 2021 áprilisa és 2022 októbere között különböző álneveket és felhasználói adatokat használva töltött fel gyermekpornográf videókat és fényképeket az internetre. A vizsgálatok szerint egyes videókon gyermekek sanyargatása látható, ami súlyosbító tényezőként szerepelt az ítélethozatal során.

A bíróság súlyos ítéletet hozott a gyermekpornográfiával kapcsolatos cselekmények miatt, eltiltva a férfit minden 18 év alattiakkal kapcsolatos tevékenységtől

Fotó: Shutterstock

Hat év börtön és végleges munkaköri tilalom gyermekpornográfia miatt

A Miskolci Törvényszék 6 év szabadságvesztésre ítélte a mezőkövesdi férfit, aki 12 évesnél fiatalabb gyermekekről készült pornográf felvételeket tett közzé az interneten. A bíróság tájékoztatása szerint a férfi eszközein 145 darab gyermekpornográf jellegű fényképet találtak. A törvényszék ítéletében hangsúlyozta, hogy a cselekmények többszörös halmazata, a felvételek nagy száma, valamint a hasonló bűncselekmények ismétlődése súlyosbító körülménynek számított.

Az ítélet értelmében a vádlottat véglegesen eltiltották minden olyan foglalkozástól és tevékenységtől, amelyben 18 éven aluli gyermekeket kellene nevelnie, felügyelnie, gondoznia, vagy hatalmi viszonyban állna velük.

A közlemény szerint enyhítő körülményként vette figyelembe a bíróság a férfi tiszta előéletét, a hatóságokkal való együttműködését, valamint azt, hogy a legtöbb esetben beismerte tettét és kifejezte megbánását.

Ezek a tényezők nem csökkentik ugyan a bűncselekmény súlyosságát, de figyelembe vehetők a büntetés megállapításakor.

Az ügy rávilágít arra, hogy a gyermekpornográfia és az online zaklatás elleni fellépés továbbra is kiemelt fontosságú Magyarországon. Sokszor az elkövetőről nem is gondolnánk, hogy gyanús tevékenységeket folytat az internet hálón. Az eset felidézi a 2021-es magyar youtuberbotrányt, amikor kiskorúakat próbáltak online kizsákmányolni. 2022-ben vádat emeltek gyermekpornográfia miatt a 18 éves ismert videós, Taraczközi Áron ellen, aki tavaly visszatért 3 év eltűnés után.