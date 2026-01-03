Állati takarmányon tartotta gyerekeit a gyermekrabló apa – négy évig bujkáltak a vadonban

Négy éven át élt teljes elszigeteltségben három gyermek a vadon mélyén, miközben a külvilág mit sem tudott valódi sorsukról. A Ripost beszámolója szerint a gyermekrabló apa a saját gyermekeit fosztotta meg az alapvető emberi életfeltételektől, és ideiglenes táborban tartotta őket fogva.
Gyermekrabló apa a vadonban
A hatóságok közel négy évig keresték Tom Phillipset, aki 2021-ben tűnt el három gyermekével a marokopai farmról. Jayda, Maverick és Ember nyolc-, hét- és ötévesek voltak, amikor apjuk megszegte a bírósági döntést, amely megvonta tőle a gyermekfelügyeleti jogot.
A férfi Új-Zéland vadonjának mélyén, egy sáros, rögtönzött táborban rejtőzött el, ahol a gyerekek koszban, higiénia nélkül éltek. A rendőrök a helyszínen zsákokba csomagolt állati takarmányt találtak: kukoricát, árpakeveréket és darált tápot, amelyet jellemzően sertések, tehenek és baromfik etetésére használnak.
Fegyverek, lőszerek és egy sokkoló pillanat
A rendőrségi akció során lőfegyvereket és jelentős mennyiségű lőszert is találtak. A helyszínhez közeledve a speciális egység tagjai egy különösen megrázó jelenettel szembesültek: Tom Phillips tízéves fia, Maverick fegyvert lengetett a rendőrök felé.
A New Zealand Herald beszámolója szerint az egyenruhásoknak sikerült rávenniük a fiút, hogy tegye le a fegyvert, majd biztosították a területet. A gyermekeket végül sértetlenül találták meg,
a férfit azonban a rendőrség lelőtte.
„Hihetetlenül könnyű volt elbújni”
Egy helyi földbirtokos a sajtónak elmondta, hogy a környék ideális rejtekhelyet biztosított a bujkáláshoz.
Mint fogalmazott:
Hihetetlenül sűrű, bozótos terület. Nagyon tagolt, ezért rendkívül könnyű elbújni. Fogalmunk sincs, hol van ez a hely. Négy éve keressük. Mindannyian azon tűnődünk, hol lehet ez a hely.
Megszólalt az anya: megkönnyebbülés és fájdalom egyszerre
Jill Rogers, Új-Zéland helyettes rendőrfőnöke megerősítette, hogy a gyerekek fizikailag jól vannak, ugyanakkor hangsúlyozta: mentális egészségük védelme most a legfontosabb.
Bár biztonságban vannak, ez egy hosszú gyógyulási folyamat kezdete, és jóllétük továbbra is elsődleges fontosságú számunkra. Ezért nem fogunk részleteket közölni arról, hogy hol vannak most, és milyen mentális állapotban vannak. Elmondhatjuk, hogy a gyerekeket egyedül találták meg, a helyszínt lezárták, és törvényszéki vizsgálatnak vetik alá, amely várhatóan több ideig fog tartani. Jelentős munka áll előttünk, de hálásak vagyunk, hogy véget ért a gyerekek családjának három éve tartó gyötrelme
– nyilatkozta Rogers.
A gyerekek édesanyja, Cat a RNZ rádió műsorában elmondta, hogy négy évnyi gyötrelem után egyszerre érez megkönnyebbülést és mély szomorúságot.
Mint mondta, mindig abban reménykedett, hogy gyermekei békésen és biztonságban térhetnek haza – ez azonban tragikus körülmények között valósult meg.
Iskolából próbálta elrabolni lányát az apa
Az iskola térfigyelő kameráinak felvételei szerint a férfi hosszú percekig járkált fel-alá az egyik ternopili alsó tagozatos iskola folyosóján, miközben a gyerekek egy ünnepségen vettek részt. Az ügyeletes nevelő figyelmetlenségét kihasználva a szünetben ölbe kapott egy kislányt, akivel kirohant az ajtón. A részletek az Origo egyik korábbi cikkére kattintva olvashatóak el.
