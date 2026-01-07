Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos figyelmeztetést küldött Orbán Viktor

Fontos

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

gyilkosság

Rendőrkézen az angyalföldi gyilkos!

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A budapesti nyomozók gyors és eredményes munkájának köszönhetően sikerült azonosítani és elfogni azt a 33 éves férfit, aki az angyalföldi emberölésért felelőssé tehető. A BRFK Életvédelmi Osztálya jelenleg is folytatja a gyanúsított kihallgatását, hogy minden részletre fény derüljön, miután kézre került a feltételezett gyilkos.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosságangyalföldibrfk életvédelmi osztályabudapesti nyomozótragédiagyilkos

A budapesti nyomozók látókörébe került az a feltételezett elkövető, aki a gyanú szerint az angyalföldi gyilkosságot elkövette. A tragédiára azután derült fény, hogy a barátok riasztották a hatóságokat, miután a nő napokig nem adott életjelet magáról – írta a Police.hu.

gyilkos gyilkosság angyalföld
Rendőrkézre került az angyalföldi gyilkos (Illusztráció)
Fotó: Police.hu

Egyértelmű volt a gyilkosság

Az angyalföldi tragédia helyszínén rögzített nyomok alapján a rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított, miután a szemle adatai kétséget kizáróan brutális emberölésre utaltak. Az összehangolt nyomozás alig néhány órát vett igénybe: a BRFK Életvédelmi Osztálya a bevetési egységekkel karöltve január 7-én hajnali egy óra körül, a XIX. kerületben csapott le a 33 éves feltételezett elkövetőre. A férfi őrizetbe vétele megtörtént, elszámoltatása és kihallgatása jelenleg is zajlik a rendőrkapitányságon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!