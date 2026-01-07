Rendőrkézen az angyalföldi gyilkos!

A budapesti nyomozók látókörébe került az a feltételezett elkövető, aki a gyanú szerint az angyalföldi gyilkosságot elkövette. A tragédiára azután derült fény, hogy a barátok riasztották a hatóságokat, miután a nő napokig nem adott életjelet magáról – írta a Police.hu.

Rendőrkézre került az angyalföldi gyilkos (Illusztráció)

Fotó: Police.hu

Egyértelmű volt a gyilkosság

Az angyalföldi tragédia helyszínén rögzített nyomok alapján a rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított, miután a szemle adatai kétséget kizáróan brutális emberölésre utaltak. Az összehangolt nyomozás alig néhány órát vett igénybe: a BRFK Életvédelmi Osztálya a bevetési egységekkel karöltve január 7-én hajnali egy óra körül, a XIX. kerületben csapott le a 33 éves feltételezett elkövetőre. A férfi őrizetbe vétele megtörtént, elszámoltatása és kihallgatása jelenleg is zajlik a rendőrkapitányságon.