Videón az angyalföldi gyilkos elfogása, kiderült az is, ki volt az áldozata

A 29 éves nőt január 6-án holtan találták egy XIII. kerületi lakásban. Az angyalföldi gyilkos áldozata egy oroszlányi származású nő lehet.
gyilkosoroszlányiElfogtákBRFK Életvédelmi Osztályáldozatangyalföldi gyilkosság

Napok óta hiába keresték az ismerősei a 29 éves nőt, ezért január 6-án a katasztrófavédelem munkatársainak segítségével jutottak be az otthonául szolgáló XIII. kerületi lakásba. Miután a tűzoltók feltörték az ingatlan ajtaját, a rendőrök már csak a nő holttestét találták meg, a nyomok pedig egyértelműen arra utaltak, hogy gyilkosság történt. A rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított a gyilkos ellen. A felételezett elkövető nem sokáig bujkálhatott, a BRFK Életvédelmi Osztálya a bevetési egységekkel közösen, január 7-én hajnali egy óra körül, a főváros XIX. kerületében lecsapott a 33 éves férfire.

angyalföldi gyilkos
Egy nap alatt azonosították és elfogták az angyalföldi gyilkost Fotó: illusztráció/Shutterstock

Oroszlányi nő lehet az angyalföldi gyilkos áldozata

Az emberölés gyanúsítottját kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi beismerte tettét. A Kemma.hu információi szerint a 29 éves áldozat egy Oroszlányból származó nő volt. 

 

