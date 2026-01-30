Ártatlan fiút öltek meg Tiszanánán

Egy nyári napon fajult el végzetesen egy ártatlannak induló konfliktus Tiszanánán, ahol végül a gyilkos nem azt az embert ölte meg, akit eredetileg célba vettek. A brutális leszámolás egy fiatal fiú életébe került, az ügy vádlottjaira pedig súlyos börtönévek várhatnak – írta a Heol.hu.

Az egész történet egy focipályán kezdődött, ahol egy kamasz fiú összetűzésbe keveredett egy hétéves gyerekkel. A vita elfajult, a kisebbik gyermeket földhöz vágták. Az esetet látva közbelépett az apa, aki letérdeltette a nagyobb fiút és bocsánatkérésre kényszerítette. Ez a megaláztatás azonban nem maradt következmények nélkül. A fiú családja bosszút forralt, ráadásul nem is titokban: élő közösségi médiás videóban hívták össze a rokonságot és az ismerősöket, hogy elégtételt vegyenek.

A feldühödött csoport fegyverekkel érkezett, botok, karók, macseték, sőt még egy vízmérték is előkerült. A káosz közepén azonban minden félresiklott. A támadás során nem az eredeti célpont halt meg, hanem egy teljesen ártatlan fiatal.

A 18 éves Dániel épp a nagymamáját látogatta meg, amikor rosszkor volt rossz helyen. A családtagok már csak arra lettek figyelmesek, hogy a fiú vért hány. Az életét nem tudták megmenteni.

A nyomozás során egy idős, súlyosan beteg férfi megpróbálta magára vállalni a gyilkosságot, hogy megóvja a többieket, de a hatóságok hamar kiderítették az igazságot. Bár nem ő adta le a végzetes szúrást, a támadásban részt vett.

Az ügyészség súlyos büntetéseket indítványozott: a gyilkosság elkövetőjére akár 11 év börtön és hosszú időre szóló közügyektől eltiltás is várhat. Több vádlott ellen csoportos, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt folyik az eljárás. A tragédia tárgyalása még nem ért véget, az ügy folytatódik.

