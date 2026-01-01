Mutatjuk, miről ismerheti fel a talán hazánkban bujkáló román gyilkost

Hírlevél
Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt indított hajtóvadászatot a román rendőrség Emil Gânj ellen. A feltételezett gyilkos nyáron megölte az élettársát, és rágyújtotta a házat a romániai Mezőméhesen.
Brutális bűncselekményről érkezett bejelentés a romániai Mezőméhesről a helyi rendőrségre 2025. július 8-án. A nyomozók arra jutottak, hogy az élettársa végezhetett az áldozattá vált nővel, méghozzá kegyetlenül, aztán rágyújtotta az otthonát. Ennél többet erről nem árultak el, arról viszont írtak a magyar rendőrök a police.hu oldalon, hogy nyári tette óta a feltételezett gyilkos, a 37 éves, román állampolgárságú Emil Gânj szökésben van. Nem sokkal a gyilkosság után európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt. Azóta is nagy erőkkel keresik a románok. 

Erről lehet felismerni a feltételezett román gyilkost, aki hazánkban is bujkálhat
Fotó: police.hu

Mostanra a gyanúsított felkerült az Europol legkeresettebb bűnözői listájára, és 5000 eurós nyomravezetői díjat is felajánlottak annak, aki tudja, hol van a rendkívül veszélyes férfi. A román rendőrség célkörözési egysége még nyáron felvette a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Osztályával, azóta folyamatos az együttműködés közöttük. 

A két fél rendszeresen egyeztet annak érdekében, hogy mielőbb elfogják a szökevényt. Mivel nem kizárt, hogy Magyarországon bujkál, a magyar rendőrök közzétettek pár románoktól érkezett fotót a férfiről, ami segíthet felismerni.

Ezeket kell figyelnie a feltételezett román gyilkos arcán 

Erről lehet felismerni a feltételezett román gyilkost, aki hazánkban is bujkálhat
A feltételezett gyilkos barna hajú, nagyjából 175 centiméter magas, sportos, rövidre nyírt haja és kecskeszakálla van. Eltűnésekor sötét nadrágot és gumicsizmát viselt, és egy fekete hátizsák volt nála. 

Erről lehet felismerni a feltételezett román gyilkost, aki hazánkban is bujkálhat Fotó: police.hu

Testén több anyajegy, műtéti heg és tetoválás is van, erre utalnak a képeken látható nyilak.

A rendőrök figyelmeztetnek, hogy senki se próbálja meg egyedül feltartóztatni, mert rendkívül veszélyes!

Erről lehet felismerni a feltételezett román gyilkost, aki hazánkban is bujkálhat  Fotó: police.hu

Aki tud valamit arról, hol lehet a képeket látható román férfi, hívja a Telefontanú ingyenes zöldszámát a 06-80/555-111-es telefonszámon, vagy a 112-es segélyhívót!

Így néz ki ma a feltételezett román gyilkos, aki hazánkban is bujkálhat
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

