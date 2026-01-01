Mutatjuk, miről ismerheti fel a talán hazánkban bujkáló román gyilkost

Brutális bűncselekményről érkezett bejelentés a romániai Mezőméhesről a helyi rendőrségre 2025. július 8-án. A nyomozók arra jutottak, hogy az élettársa végezhetett az áldozattá vált nővel, méghozzá kegyetlenül, aztán rágyújtotta az otthonát. Ennél többet erről nem árultak el, arról viszont írtak a magyar rendőrök a police.hu oldalon, hogy nyári tette óta a feltételezett gyilkos, a 37 éves, román állampolgárságú Emil Gânj szökésben van. Nem sokkal a gyilkosság után európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt. Azóta is nagy erőkkel keresik a románok.

Erről lehet felismerni a feltételezett román gyilkost, aki hazánkban is bujkálhat

Fotó: police.hu

Mostanra a gyanúsított felkerült az Europol legkeresettebb bűnözői listájára, és 5000 eurós nyomravezetői díjat is felajánlottak annak, aki tudja, hol van a rendkívül veszélyes férfi. A román rendőrség célkörözési egysége még nyáron felvette a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Osztályával, azóta folyamatos az együttműködés közöttük.

A két fél rendszeresen egyeztet annak érdekében, hogy mielőbb elfogják a szökevényt. Mivel nem kizárt, hogy Magyarországon bujkál, a magyar rendőrök közzétettek pár románoktól érkezett fotót a férfiről, ami segíthet felismerni.

A feltételezett gyilkos barna hajú, nagyjából 175 centiméter magas, sportos, rövidre nyírt haja és kecskeszakálla van. Eltűnésekor sötét nadrágot és gumicsizmát viselt, és egy fekete hátizsák volt nála.

Testén több anyajegy, műtéti heg és tetoválás is van, erre utalnak a képeken látható nyilak.

A rendőrök figyelmeztetnek, hogy senki se próbálja meg egyedül feltartóztatni, mert rendkívül veszélyes!

Aki tud valamit arról, hol lehet a képeket látható román férfi, hívja a Telefontanú ingyenes zöldszámát a 06-80/555-111-es telefonszámon, vagy a 112-es segélyhívót!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!