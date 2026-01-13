A város különböző pontjain helyezett el testrészeket a debreceni darabolós gyilkos

A cívisváros nyugalmát borzalom árnyékolta be, amikor kiderült, hogy a 34 éves R. Zsolt két áldozat életét oltotta ki nyereságyból. A részletek lassan, apránként kerültek napvilágra és bár Debrecenben történt a gyilkosság, a férfit Oroszlányban fogták el egy rutinellenőrzés során – írta a Haon.hu.

A darabolós gyilkos ügye a Debreceni lakosokat és az országot egyaránt megrázta

Fotó: tupaiterbang / Shutterstock / Illusztráció

A rettegett debreceni darabolós gyilkos

R. Zsolt 2010 januárjában anyagi gondokkal küzdött, miután szerencsejátékba kezdett és elvesztette a lakbérre félretett pénzét. Ebben a helyzetben úgy döntött, hogy kirabolja idős szomszédját, aki korábban segítette és étellel támogatta őt. A rablás azonban gyorsan gyilkossággá fajult, a férfi brutálisan végzett a 75 éves asszonnyal.

Az áldozat holttestét napokon keresztül darabolta és a maradványokat a város különböző pontjain rejtette el, részben kukákba, részben a szeméttelepre hordta.

Néhány héttel később R. Zsolt újabb gyilkosságot követett el. Ezúttal a főbérlője életét oltotta ki és ugyanolyan módszerrel próbálta eltüntetni a bizonyítékokat, mint korábban.

A darabolós gyilkos lebukása nem rendőri akció eredménye volt, hanem rutinszerű igazoltatás során történt, 2010. február 1-jén.

A kihallgatások során R. Zsolt beismerő vallomást tett, először az egyik, majd a második gyilkosságra vonatkozóan is. A nyomozók a debreceni lakásban vérnyomokat és darabolásra utaló eszközöket találtak, amik alátámasztották a férfi vallomását.

A per 2011 szeptemberében kezdődött a Debreceni Törvényszéken, ahol kihallgatták a tanúkat, pszichológiai szakvélemény készült és részletesen feltárták a gyilkosságok körülményeit. A vizsgálatok során kiderült, hogy az elkövető beszámítható volt és pontosan tisztában volt tette következményeivel. Az ítélet 2013 májusában született meg, ami életfogytiglani szabadságvesztés volt. Ennek értelmében a férfi legkorábban 40 év múlva lett volna feltételesen szabadlábra bocsátható. Az ügy azonban az igazságszolgáltatás számára itt nem ért véget.

A másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla 2013 szeptemberében súlyosbított és tényleges életfogytiglani börtönbüntetést szabott ki, így az elkövető soha nem szabadulhat.

