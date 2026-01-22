Fajtalankodott nevelt kislányával, majd mindenkit eltett láb alól

Január 22-én délelőtt a Szolnoki Törvényszék első fokon életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte a 61 éves férfit, akit a tószegi kettős gyilkosság elkövetésével vádoltak. A vádlott élete során többször is súlyos bűncselekményeket követett el és az igazságügyi szakértő szerint nem áll fenn nála kóros elmeállapot, így büntethető – írta a Szoljon.hu.

Dr. Nádor Zoltán bíró döntését a kettős gyilkossággal vádolt a szombathelyi börtönből követte nyomon

Fotó: Mészáros Géza

Kiskorúval szembeni szexuális bűncselekmény és kettős gyilkosság miatt ítélték életfogytiglanra a tószegi férfit

A férfi a 2000-es évek elején Tiszasülyön élt élettársával egy Rákóczi úti házban. Munka nélkül, alkoholba menekülve élt és a párja halála után perverz kapcsolatba kezdett a gyámsága alatt álló, alig tizenéves nevelt lányával. A fiatal lány folyamatosan tiltakozott, de a férfi mégis elnyomta őt.

A lánynak 18 éves korában sikerült elmenekülnie a házból, miután munkába állt, de a vádlott rendszeresen elvette tőle a keresetét. Menedéket egy munkatársánál talált, miközben a férfi öngyilkosságot tervezett. 2023 szeptemberében a tiszasülyi ház kályhájába gázpalackot dobott, amely felrobbant, lakhatatlanná téve az ingatlant.

Ez gázpalack robbant fel és tette lakhatatlanná a Rákóczi úti ingatlant

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Később a férfi Tószegen, egy jóhiszemű párnál talált átmeneti szállást. Amikor a házaspár rájött a férfi múltjára, felszólították, hogy távozzon, de a férfi bosszúból aljas tervet szőtt. Az éjszaka folyamán várta, míg a házaspár mélyen alszik, majd magához vett egy nagy fejszét és egy vaskos kést. Felmászott az ágyukhoz és brutálisan végzett a családtagokkal. Mindkettőjüket számos baltacsapás és késszúrás érte.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a férfi több ember életét oltotta ki különös kegyetlenséggel, folytatólagos szexuális erőszakot követett el és jelentős rongálást is okozott. A bíróság döntése értelmében a férfi a rácsok mögött marad haláláig.

A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetből az ítélethirdetésen a vádlottat az ügyészi indítvánnyal egyezően

többszörösen minősített emberölés

és szexuális erőszak bűntette miatt

a bíró a jelenlegi legsúlyosabb büntetéssel sújtotta.